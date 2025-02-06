إسرائيل تمنح ترامب هدية تذكارية بشأن عملية "تفجيرات البيجر" ضد "حزب الله"
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
© AP Photo / Evan Vucci
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كشفت إسرائيل، اليوم الخميس، عن هدية تذكارية منحها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الحالي.
ونشر مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس"، صورة لجهاز "بيجر" ذهبي اللون، أهداه نتنياهو لترامب، كتذكار لعملية "تفجيرات البيجر"، التي شنتها إسرائيل ضد عناصر "حزب الله" اللبناني، في العام الماضي.
وكتب نتنياهو تعليقا على الصورة: "يرمز جهاز البيجر إلى قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أدى إلى تحول في الحرب، ونقطة البداية لكسر روح "حزب الله" اللبناني".
وتابع: "تعبّر هذه العملية الاستراتيجية عن قوة إسرائيل، وتفوقها التكنولوجي، ومكرها ضد أعدائها".
ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביפר מוזהב במפגש הפסגה המוצלח בוושינגטון.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) February 6, 2025
הביפר מסמל את החלטת רה"מ שהובילה למהפך במלחמה ואת נקודת הפתיחה לשבירת רוחו של ארגון הטרור חיזבאללה.
מבצע אסטרטגי זה מבטא את העוצמה, העליונות הטכנולוגית והתחבולה של ישראל נגד אויביה pic.twitter.com/DBtPqWthPs
يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر"، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بُترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا، كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله"، على رأسهم أمينه العام السابق حسن نصر الله، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، فضلًا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.
واعترف نتنياهو، ضمنيا خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة الـ"بيجر" في لبنان، التي وقعت في شهر سبتمبر 2024، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها في ذلك الوقت.
كما اتهم نتنياهو، خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ"بيجر"، واغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لصحيفة "YNET" الإسرائيلي.
وقال نتنياهو: "هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق وذهبت في الطريق".
وفي إشارة إلى غالانت، قال نتنياهو في الجلسة: "عندما أردت القضاء على حسن نصر الله، والدخول إلى رفح وأشياء أخرى، كان هناك من عارض ذلك في الحكومة، وكانت أحد الحجج هي إحجام أمريكا عن التعاون مع إسرائيل، لكني لم أوافق وقطعنا كل الطريق، وهناك أشخاص من داخل البلاد وخارجها يكذبون بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين".