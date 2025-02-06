https://sarabic.ae/20250206/إسرائيل-تمنح-ترامب-هدية-تذكارية-بشأن-عملية-تفجيرات-البيجر-ضد-حزب-الله-1097544952.html

إسرائيل تمنح ترامب هدية تذكارية بشأن عملية "تفجيرات البيجر" ضد "حزب الله"

إسرائيل تمنح ترامب هدية تذكارية بشأن عملية "تفجيرات البيجر" ضد "حزب الله"

سبوتنيك عربي

كشفت إسرائيل، اليوم الخميس، عن هدية تذكارية منحها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الحالي. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T17:36+0000

2025-02-06T17:36+0000

2025-02-06T17:36+0000

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ونشر مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس"، صورة لجهاز "بيجر" ذهبي اللون، أهداه نتنياهو لترامب، كتذكار لعملية "تفجيرات البيجر"، التي شنتها إسرائيل ضد عناصر "حزب الله" اللبناني، في العام الماضي.وكتب نتنياهو تعليقا على الصورة: "يرمز جهاز البيجر إلى قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أدى إلى تحول في الحرب، ونقطة البداية لكسر روح "حزب الله" اللبناني".وتابع: "تعبّر هذه العملية الاستراتيجية عن قوة إسرائيل، وتفوقها التكنولوجي، ومكرها ضد أعدائها".يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر"، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بُترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا، كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله"، على رأسهم أمينه العام السابق حسن نصر الله، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، فضلًا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.كما اتهم نتنياهو، خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ"بيجر"، واغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لصحيفة "YNET" الإسرائيلي.وقال نتنياهو: "هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق وذهبت في الطريق".وفي إشارة إلى غالانت، قال نتنياهو في الجلسة: "عندما أردت القضاء على حسن نصر الله، والدخول إلى رفح وأشياء أخرى، كان هناك من عارض ذلك في الحكومة، وكانت أحد الحجج هي إحجام أمريكا عن التعاون مع إسرائيل، لكني لم أوافق وقطعنا كل الطريق، وهناك أشخاص من داخل البلاد وخارجها يكذبون بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين".

https://sarabic.ae/20250115/على-طريقة-البيجر-إيران-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-عملية-إسرائيلية-لاستهداف-برنامجها-النووي-1096798166.html

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