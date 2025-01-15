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https://sarabic.ae/20250115/على-طريقة-البيجر-إيران-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-عملية-إسرائيلية-لاستهداف-برنامجها-النووي-1096798166.html
"على طريقة البيجر"... إيران تكشف لأول مرة تفاصيل عملية إسرائيلية لاستهداف برنامجها النووي
"على طريقة البيجر"... إيران تكشف لأول مرة تفاصيل عملية إسرائيلية لاستهداف برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، إن "إسرائيل زرعت متفجرات في أجهزة طرد مركزي اشترتها إيران لبرنامجها النووي. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T07:13+0000
2025-01-15T07:13+0000
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وأوضح ظريف، خلال مقابلة مع برنامج "حضور" عبر الإنترنت، أن "العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ الإسرائيلية".وأضاف: "كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية واكتشفوا وجود متفجرات داخلها”، مشيرا إلى أنه وبالإضافة إلى الخسائر المالية كانت هناك خسائر أمنية كثيرة أيضا.كما تحدث ظريف عن انفجارات “البيجر” التي كانت بحوزة قيادات وعناصر حزب الله في لبنان والتي تمكنت إسرائيل من اختراقها وتفجيرها، قائلا: تبين أن "تدفق أجهزة الاستدعاء في لبنان هي عملية استمرت عدة سنوات والصهاينة عملوا عليها”. وذكر أن "انفجار أجهزة الاستدعاء التابعة لحزب الله كانت بسبب الحظر والعقوبات حيث أنهم لا يستطيعون الشراء مباشرة من المصنع ويستطيعون الشراء عبر عدة وسطاء"، متابعا: "إذا اخترق النظام الصهيوني أحد هؤلاء الوسطاء فيمكنه فعل ما يريد وتثبيت أي شيء". ‌‌يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر"، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا.كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله"، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، في 27 سبتمبر الماضي، فضلا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.واعترف نتنياهو ضمنيا خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة الـ"بيجر" في لبنان، التي وقعت في شهر سبتمبر الماضي، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها.كما اتهم خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ"بيجر" واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لصحيفة "YNET" الإسرائيلي.وقال: "هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق وذهبت في الطريق".
https://sarabic.ae/20241230/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-حملة-تبرعات-لضحايا-انفجارات-البيجر-1096335336.html
https://sarabic.ae/20241115/السفير-الإيراني-لدى-لبنان-يكشف-عن-موقف-إنساني-من-حسن-نصر-الله-أثناء-تفجيرات-البيجر-1094850773.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم

"على طريقة البيجر"... إيران تكشف لأول مرة تفاصيل عملية إسرائيلية لاستهداف برنامجها النووي

07:13 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 2 سبتمبر/ أيلول 2019
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 2 سبتمبر/ أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، إن "إسرائيل زرعت متفجرات في أجهزة طرد مركزي اشترتها إيران لبرنامجها النووي.
وأوضح ظريف، خلال مقابلة مع برنامج "حضور" عبر الإنترنت، أن "العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ الإسرائيلية".
وأضاف: "كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية واكتشفوا وجود متفجرات داخلها”، مشيرا إلى أنه وبالإضافة إلى الخسائر المالية كانت هناك خسائر أمنية كثيرة أيضا.
كما تحدث ظريف عن انفجارات “البيجر” التي كانت بحوزة قيادات وعناصر حزب الله في لبنان والتي تمكنت إسرائيل من اختراقها وتفجيرها، قائلا: تبين أن "تدفق أجهزة الاستدعاء في لبنان هي عملية استمرت عدة سنوات والصهاينة عملوا عليها”.
وذكر أن "انفجار أجهزة الاستدعاء التابعة لحزب الله كانت بسبب الحظر والعقوبات حيث أنهم لا يستطيعون الشراء مباشرة من المصنع ويستطيعون الشراء عبر عدة وسطاء"، متابعا: "إذا اخترق النظام الصهيوني أحد هؤلاء الوسطاء فيمكنه فعل ما يريد وتثبيت أي شيء". ‌‌
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن حملة تبرعات لضحايا انفجارات البيجر
30 ديسمبر 2024, 13:02 GMT
يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر"، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا.
كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله"، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، في 27 سبتمبر الماضي، فضلا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
السفير الإيراني لدى لبنان يكشف عن موقف إنساني من حسن نصر الله أثناء تفجيرات "البيجر"
15 نوفمبر 2024, 20:34 GMT
واعترف نتنياهو ضمنيا خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة الـ"بيجر" في لبنان، التي وقعت في شهر سبتمبر الماضي، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها.
كما اتهم خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ"بيجر" واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لصحيفة "YNET" الإسرائيلي.
وقال: "هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق وذهبت في الطريق".
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