https://sarabic.ae/20250204/حزب-الله-عبر-سبوتنيك--تشييع-السيد-حسن-نصر-الله-يمثل-استفتاء-شعبيا-وحاضرون-لكل-السيناريوهات--1097451358.html
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": تشييع السيد حسن نصر الله يمثل استفتاء شعبيا وحاضرون لكل السيناريوهات
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": تشييع السيد حسن نصر الله يمثل استفتاء شعبيا وحاضرون لكل السيناريوهات
سبوتنيك عربي
أكد محمود قماطي، عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، أنّ "تشييع الأمين العام لحزب الله الأسبق السيد حسن نصر الله، والأمين العام السابق السيد هاشم صفي الدين، يمثل... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T08:25+0000
2025-02-04T08:25+0000
2025-02-04T08:25+0000
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تقارير سبوتنيك
لبنان
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وأوضح قماطي أنّ "هذا الاستفتاء سيعلن بقاءهم على العهد"، معتبرًا أنّ "التشييع هو تأكيد على الالتزام بالمبادئ التي يمثلها حزب الله، وتأكيد على الالتزام بقضية تحرير لبنان".وأضاف قماطي أنه "ستكون هناك دعوات لشخصيات من الداخل اللبناني والخارج للمشاركة في التشييع"، مشيرًا إلى أنّ "السيد حسن نصر الله ليس فقط شهيدًا على مستوى الوطن بل على مستوى الأمة وحركات التحرر العالمية"، مؤكّدًا أنّ "السيد نصر الله هو شخصية عالمية".وفي حديثه عن الأوضاع الأمنية والظروف الصعبة، شدد عضو المجلس السياسي لـ"حزب الله" على أنّ "الحزب تعوّد على الحروب وعلى العمل رغم هذه الظروف، وأن استهدافات إسرائيلية لا يمكن أن تخيفهم". وبيّن قماطي أنّ "هذا التشييع يمثل استفتاءً لتمسك الشعب اللبناني بما حققته المقاومة"، مؤكدًا أنّ "لبنان اليوم يخضع لاحتلال وهيمنة أميركية على المستوى السياسي، وهو ما يتيح لإسرائيل المجال للاستمرار في عدوانها".وفي ما يخص أهل الجنوب، أشاد قماطي بشجاعتهم الفائقة، قائلًا: "أهلنا في الجنوب أثبتوا شجاعة فائقة وقدموا تضحيات كبيرة خلال تحرير الأراضي الحدودية، وواصلوا المقاومة ضد العدو بكل حزم". وأكد أنّ "الشعب اللبناني هو "الرحم الذي أنتج المقاومة"، وأنّ "المقاومة ستظل جزءًا لا يتجزأ من الشعب اللبناني، ولا يمكن التخلي عن هذا المبدأ". وشدد ضيف "سبوتنيك" على أنّّ "حزب الله سيواصل مسيرته مهما كانت التحديات، ولن يتراجع عن استكمال ما بدأه في مواجهة العدوان الإسرائيلي وفي تحقيق أهداف المقاومة".لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل
https://sarabic.ae/20250202/حزب-الله-يعلن-موعد-تشييع-جثمان-حسن-نصر-الله-ويكشف-مفاجأة-بشأن-خليفته-هاشم-صفي-الدين-1097409938.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": تشييع السيد حسن نصر الله يمثل استفتاء شعبيا وحاضرون لكل السيناريوهات
حصري
أكد محمود قماطي، عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، أنّ "تشييع الأمين العام لحزب الله الأسبق السيد حسن نصر الله، والأمين العام السابق السيد هاشم صفي الدين، يمثل استفتاء شعبيًا يثبت التمسك بالعهد والوعد الذي قطعته المقاومة على نفسها".
وأوضح قماطي أنّ "هذا الاستفتاء سيعلن بقاءهم على العهد"، معتبرًا أنّ "التشييع هو تأكيد على الالتزام بالمبادئ التي يمثلها حزب الله، وتأكيد على الالتزام بقضية تحرير لبنان".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "تاريخ 23 فبراير هو تاريخ مهم لتثبيت تحرير لبنان أولًا"، قائلًا: "المفروض أن يكون قد تحقق تحرير جنوب لبنان، وهو أمر ضروري للغاية خاصة مع قرب شهر رمضان ويوم القدس العالمي". كما أكد أنّ "التشييع سيتم وفق أكبر نسبة ممكنة من الترتيبات الأمنية والوطنية".
وأضاف قماطي أنه "ستكون هناك دعوات لشخصيات من الداخل اللبناني والخارج للمشاركة في التشييع"، مشيرًا إلى أنّ "السيد حسن نصر الله
ليس فقط شهيدًا على مستوى الوطن بل على مستوى الأمة وحركات التحرر العالمية"، مؤكّدًا أنّ "السيد نصر الله هو شخصية عالمية".
وفي حديثه عن الأوضاع الأمنية والظروف الصعبة، شدد عضو المجلس السياسي لـ"حزب الله" على أنّ "الحزب تعوّد على الحروب وعلى العمل رغم هذه الظروف، وأن استهدافات إسرائيلية لا يمكن أن تخيفهم". وبيّن قماطي أنّ "هذا التشييع يمثل استفتاءً لتمسك الشعب اللبناني بما حققته المقاومة"، مؤكدًا أنّ "لبنان اليوم يخضع لاحتلال وهيمنة أميركية على المستوى السياسي، وهو ما يتيح لإسرائيل المجال للاستمرار في عدوانها".
كما أكد قماطي أنّ "المقاومة قادرة على الرد على أي عدوان إسرائيلي"، لافتًا إلى أنّ "توقيت الرد يظل مرهونًا بمصلحة قرار المقاومة". وأضاف أنه "لا يمكن لأميركا أن تمنع اللبنانيين من أخذ حصتهم في الدفاع عن وطنهم"، مؤكدًا أنّ "المقاومة ستظل حاضرة وقوية في مواجهة أي تحديات".
وفي ما يخص أهل الجنوب، أشاد قماطي بشجاعتهم الفائقة، قائلًا: "أهلنا في الجنوب أثبتوا شجاعة فائقة وقدموا تضحيات كبيرة خلال تحرير الأراضي الحدودية، وواصلوا المقاومة ضد العدو بكل حزم". وأكد أنّ "الشعب اللبناني هو "الرحم الذي أنتج المقاومة"، وأنّ "المقاومة ستظل جزءًا لا يتجزأ من الشعب اللبناني، ولا يمكن التخلي عن هذا المبدأ". وشدد ضيف "سبوتنيك" على أنّّ "حزب الله سيواصل مسيرته مهما كانت التحديات، ولن يتراجع عن استكمال ما بدأه في مواجهة العدوان الإسرائيلي وفي تحقيق أهداف المقاومة".