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https://sarabic.ae/20250202/زينب-نصرالله-تتحدث-لأول-مرة-عن-والدها-وتؤكد-رأيته-بأم-عيني-فيديو-1097404662.html
زينب نصرالله تتحدث لأول مرة عن والدها وتؤكد: "رأيته بأم عيني"... فيديو
زينب نصرالله تتحدث لأول مرة عن والدها وتؤكد: "رأيته بأم عيني"... فيديو
سبوتنيك عربي
بتّت زينب نصر الله، ابنة الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، بالشائعات حول بقاء والدها، حسن نصر الله على قيد الحياة، مشددة على أن كل الأقاويل التي تدور حول بقائه... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T12:41+0000
2025-02-02T12:41+0000
لبنان
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وصرحت زينب في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا رأيته، لقد رأينا سماحة السيد شهيدا"، في إشارة واضحة إلى أن العائلة والمقربين تأكدوا من وفاته.وحول موعد التشييع، أوضحت زينب أن المراسم لن تُقام قبل انتهاء مهلة الهدنة في 18 فبراير/ شباط الجاري، مشيرة إلى أن "حزب الله يحرص على سلامة بيئة المقاومة، ولن يُخاطر بحياة الناس في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة".وأردفت: "كان يحاول إدخال السرور إلى قلبها دائما، حتى من بعيد، وتأثر كثيرا برحيلها".وتابعت: "والدتي كانت الأكثر تأثرا برحيله، لأنها كانت معه دائما، نحن كنا نرجع إليه ونأخذ رأيه في أمورنا، لكنه لم يفرض رأيه علينا يوما".وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، اغتالت إسرائيل حسن نصر الله مع قياديين آخرين، بضربة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستمرت عقب ذلك مواجهات استمرت نحو شهرين بين "حزب الله" وإسرائيل.مسؤول أمريكي: إسرائيل تشتكي من أن إيران تزود "حزب الله" بحقائب مليئة بالدولاراتالجيش الإسرائيلي يحذر اللبنانيين مجددا من الاقتراب إلى تلك المنطقة
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زينب نصرالله تتحدث لأول مرة عن والدها وتؤكد: "رأيته بأم عيني"... فيديو

12:41 GMT 02.02.2025
© AFP 2023 / AL-MANARحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AFP 2023 / AL-MANAR
تابعنا عبر
بتّت زينب نصر الله، ابنة الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، بالشائعات حول بقاء والدها، حسن نصر الله على قيد الحياة، مشددة على أن كل الأقاويل التي تدور حول بقائه على قيد الحياة غير صحيحة.
وصرحت زينب في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا رأيته، لقد رأينا سماحة السيد شهيدا"، في إشارة واضحة إلى أن العائلة والمقربين تأكدوا من وفاته.
وحول موعد التشييع، أوضحت زينب أن المراسم لن تُقام قبل انتهاء مهلة الهدنة في 18 فبراير/ شباط الجاري، مشيرة إلى أن "حزب الله يحرص على سلامة بيئة المقاومة، ولن يُخاطر بحياة الناس في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة".
واستذكرت زينب علاقة والدها بوالدته الراحلة، مشيرة إلى أنه كان شديد البر بها رغم الظروف الأمنية المعقدة التي أحاطت به، وكان يحرص على زيارتها في المستشفى حين مرضت، بعد اتخاذ إجراءات أمنية صارمة، كما صلى عليها عند وفاتها.
وأردفت: "كان يحاول إدخال السرور إلى قلبها دائما، حتى من بعيد، وتأثر كثيرا برحيلها".
وفي شهادتها عن اللحظات الأخيرة التي جمعتها بوالدها، تحدثت نصر الله عن التأثر الكبير الذي خيم على العائلة، لاسيما على والدتها التي كانت أكثر الأشخاص قربا منه.
وتابعت: "والدتي كانت الأكثر تأثرا برحيله، لأنها كانت معه دائما، نحن كنا نرجع إليه ونأخذ رأيه في أمورنا، لكنه لم يفرض رأيه علينا يوما".
وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، اغتالت إسرائيل حسن نصر الله مع قياديين آخرين، بضربة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستمرت عقب ذلك مواجهات استمرت نحو شهرين بين "حزب الله" وإسرائيل.
مسؤول أمريكي: إسرائيل تشتكي من أن إيران تزود "حزب الله" بحقائب مليئة بالدولارات
الجيش الإسرائيلي يحذر اللبنانيين مجددا من الاقتراب إلى تلك المنطقة
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