https://sarabic.ae/20250202/الجيش-الإسرائيلي-يحذر-اللبنانيين-مجددا-من-الاقتراب-إلى-تلك-المنطقة-1097399173.html

الجيش الإسرائيلي يحذر اللبنانيين مجددا من الاقتراب إلى تلك المنطقة

الجيش الإسرائيلي يحذر اللبنانيين مجددا من الاقتراب إلى تلك المنطقة

سبوتنيك عربي

جدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيراته للسكان اللبنانيين من العودة إلى جنوب لبنان، رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على أن المنطقة لا تزال تحت... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إنه "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق، لكن قواتنا لا تزال منتشرة في الميدان، لذا يمنع الانتقال جنوبا".وأضاف: "حرصا على سلامتكم، يُحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر، وأي شخص يتحرك جنوبا يعرض نفسه للخطر".وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على مدنيين حاولوا العودة إلى بلدة يارون، الواقعة بالقرب من صور، في محاولة لمنعهم من دخولها.وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وإبعاد "حزب الله" عن المنطقة، مع انتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوما.وكان قد تم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير/ شباط، إلا أن الأوضاع على الأرض لا تزال متوترة، حيث تستمر إسرائيل في فرض قيود على عودة السكان المدنيين.

https://sarabic.ae/20250131/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-غارات-ضد-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-شرقي-لبنان--1097331663.html

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