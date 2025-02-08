تضم 24 وزيرا... الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة
15:00 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 15:52 GMT 08.02.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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وقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ثلاثة مراسيم، وهي مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.
وأعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ، وكشف عن التشكيلة الحكومية وهي:
نائب رئيس الحكومة: طارق متري
وزير الدفاع: ميشال منسى
وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي
وزير الاتصالات: شارل الحاج
وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي
وزير الداخلية: أحمد الحجار
وزير العدل: عادل نصار
وزير المالية: ياسين جابر
وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين
وزير الثقافة: غسان سلامة
وزير الصناعة: جو عيسى الخوري
وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط
وزير الزراعة: نزار هاني
وزير الإعلام: بول مرقص
وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد
وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني
وزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)
وزير العمل: محمد حيدر
وزير الشباب والرياضة: نورا بيرقداريان
وزير السياحة: لورا الخازن لحود
وزير التنمية الإدارية: فادي مكي
وزير التربية والتعليم العالي: ريما كرامي
وزير البيئة: تمارا الزين.
وانتخب مجلس النواب اللبناني، يوم 9 يناير، كانون الثاني الفائت، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون يحصل على 99 صوتا من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أنه الرئيس الجديد للبنان.
وأدى الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.