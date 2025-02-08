مسؤول جزائري رفيع يصل إلى دمشق حاملا رسالة من تبون... فيديو
12:06 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 12:08 GMT 08.02.2025)
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم الجزائر
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
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وصل وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية.
وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، يقوم الوزير أحمد عطاف، بزيارة إلى سوريا، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وزير الخارجية الجزائري يصل إلى سوريا في زيارة رسمية 🇩🇿— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 8, 2025
وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم إلى العاصمة دمشق، في زيارة رسمية إلى سوريا، حسبما أفادت وزارة الخارجية الجزائرية.
🗣وتهدف الزيارة إلى تجديد التعبير عن تضامن الجزائر ووقوفها إلى جانب سوريا خلال هذه المرحلة… pic.twitter.com/HsD11kpOYB
وتندرج هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، بهدف استعراض السبل الكفيلة بتعزيزها والانتقال بها إلى أسمى المراتب المتاحة، وفقا لبيان الوزارة.
وأضاف البيان، أنه تهدف ذات الزيارة إلى تجديد التعبير عن تضامن الجزائر، ووقوفها إلى جانب سوريا خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها المعاصر.
ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وزير الخارجية الجزائري خلال تواجده في دمشق، لتسليمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، كما جاء في بيان الوزارة.
يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع، رئيسا للجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، يوم الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني الفائت، وأصدر المتحدث باسم ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وأعلن المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".