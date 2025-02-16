https://sarabic.ae/20250216/أمين-عام-حزب-الله-يطالب-الجيش-الإسرائيلي-بالانسحاب-من-لبنان-في-18-فبراير-الجاري--1097841955.html
أمين عام حزب الله يطالب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان في 18 فبراير الجاري
أمين عام حزب الله يطالب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان في 18 فبراير الجاري
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الإثنين، أنه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان". 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T18:30+0000
2025-02-16T18:30+0000
2025-02-16T18:30+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
وقال قاسم، في كلمة له: إنه "إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".وأشار إلى أن "لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب اللبناني من الدفاع عن أرضه ومقاومة المحتل وهذا حق يضمنه الدستور اللبناني"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل". وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس السبت، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله اللبناني، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية بالحزب، والذي كان مسؤولا عن إطلاق الطائرات من دون طيار على إسرائيل.وأصدر يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بقوة ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة في حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك طائرات دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل، وذلك يشكل تجاوزا للخط الأحمر وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، على حد تعبيره.وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة وقاذفات تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".وأضاف البيان: أن "النشاط في هذه المواقع يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل على إزالة أي تهديد والعزم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، من أجل منع إعادة تأسيس حزب الله واستعادة نشاطه".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل
https://sarabic.ae/20250216/5-مواقع-في-جنوب-لبنان-يرفض-الجيش-الإسرائيلي-الانسحاب-منها-1097837358.html
https://sarabic.ae/20250214/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-جوية-على-جنوب-لبنان-1097764732.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aed6ec310242dcb4f02e0e5e7e1ca9bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أمين عام حزب الله يطالب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان في 18 فبراير الجاري
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الإثنين، أنه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان".
وقال قاسم، في كلمة له: إنه "إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".
وأشار إلى أن "لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب اللبناني من الدفاع عن أرضه ومقاومة المحتل وهذا حق يضمنه الدستور اللبناني"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل".
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس السبت، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار
تجاه إسرائيل مرة أخرى.
ونقلت صحيفة
يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".
وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله اللبناني، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية بالحزب، والذي كان مسؤولا عن إطلاق الطائرات من دون طيار على إسرائيل.
وأصدر يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بقوة ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة في حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك طائرات دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل، وذلك يشكل تجاوزا للخط الأحمر وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار
بين إسرائيل ولبنان"، على حد تعبيره.
وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة وقاذفات تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".
وأضاف البيان: أن "النشاط في هذه المواقع يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل على إزالة أي تهديد والعزم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، من أجل منع إعادة تأسيس حزب الله واستعادة نشاطه".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني
والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل