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https://sarabic.ae/20250216/أمين-عام-حزب-الله-يطالب-الجيش-الإسرائيلي-بالانسحاب-من-لبنان-في-18-فبراير-الجاري--1097841955.html
أمين عام حزب الله يطالب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان في 18 فبراير الجاري
أمين عام حزب الله يطالب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان في 18 فبراير الجاري
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الإثنين، أنه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان". 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T18:30+0000
2025-02-16T18:30+0000
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وقال قاسم، في كلمة له: إنه "إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".وأشار إلى أن "لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب اللبناني من الدفاع عن أرضه ومقاومة المحتل وهذا حق يضمنه الدستور اللبناني"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل". وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس السبت، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله اللبناني، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية بالحزب، والذي كان مسؤولا عن إطلاق الطائرات من دون طيار على إسرائيل.وأصدر يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بقوة ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة في حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك طائرات دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل، وذلك يشكل تجاوزا للخط الأحمر وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، على حد تعبيره.وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة وقاذفات تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".وأضاف البيان: أن "النشاط في هذه المواقع يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل على إزالة أي تهديد والعزم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، من أجل منع إعادة تأسيس حزب الله واستعادة نشاطه".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل
https://sarabic.ae/20250216/5-مواقع-في-جنوب-لبنان-يرفض-الجيش-الإسرائيلي-الانسحاب-منها-1097837358.html
https://sarabic.ae/20250214/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-جوية-على-جنوب-لبنان-1097764732.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أمين عام حزب الله يطالب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان في 18 فبراير الجاري

18:30 GMT 16.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الإثنين، أنه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان".
وقال قاسم، في كلمة له: إنه "إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".
وأشار إلى أن "لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب اللبناني من الدفاع عن أرضه ومقاومة المحتل وهذا حق يضمنه الدستور اللبناني"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل".
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس السبت، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى.
5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
وسائط متعددة
5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها
15:18 GMT
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".
وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله اللبناني، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية بالحزب، والذي كان مسؤولا عن إطلاق الطائرات من دون طيار على إسرائيل.
وأصدر يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بقوة ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة في حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك طائرات دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل، وذلك يشكل تجاوزا للخط الأحمر وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، على حد تعبيره.
وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة وقاذفات تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".
الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان
14 فبراير, 00:42 GMT
وأضاف البيان: أن "النشاط في هذه المواقع يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل على إزالة أي تهديد والعزم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، من أجل منع إعادة تأسيس حزب الله واستعادة نشاطه".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل
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