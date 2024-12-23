https://sarabic.ae/20241223/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-أسقطنا-نظام-بشار-الأسد-في-سوريا-ودمرناه-1096095339.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: أسقطنا نظام بشار الأسد في سوريا ودمرناه
وزير الدفاع الإسرائيلي: أسقطنا نظام بشار الأسد في سوريا ودمرناه
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل هزمت "حماس"، وانتصرت على "حزب الله" في لبنان. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T20:41+0000
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وقال كاتس، في كلمة له، خلال حفل تكريم نظمته وزارة الأمن مع مجموعة من ضباط الاحتياط،، إنه "في هذه الأيام التي يطلق فيها "أنصار الله" صواريخ على إسرائيل، أود أن أوجه لهم رسالة واضحة في بداية كلامي، عطلنا أنظمة الدفاع في إيران وضربنا شبكات الإنتاج".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241223/أنصار-الله-تعلن-استهداف-هدفين-عسكريين-إسرائيليين-في-منطقتي-يافا-وعسقلان-فيديو-1096091120.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي: أسقطنا نظام بشار الأسد في سوريا ودمرناه
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل هزمت "حماس"، وانتصرت على "حزب الله" في لبنان.
وقال كاتس، في كلمة له
، خلال حفل تكريم نظمته وزارة الأمن مع مجموعة من ضباط الاحتياط،، إنه "في هذه الأيام التي يطلق فيها "أنصار الله" صواريخ على إسرائيل، أود أن أوجه لهم رسالة واضحة في بداية كلامي، عطلنا أنظمة الدفاع في إيران وضربنا شبكات الإنتاج".
وتابع: "أسقطنا نظام بشار الأسد في سوريا ودمرناه، ووجهنا ضربات قاسية إلى محور الشر، وسنضرب أيضًا بقوة تنظيم أنصار الله الذي بقي آخر من يقف ويطلق النار على إسرائيل".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية
أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.