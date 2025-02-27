https://sarabic.ae/20250227/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-محور-فيلادلفيا-سيبقى-منطقة-عازلة-تماما-كما-هو-الحال-في-لبنان-وسوريا-1098219608.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي: محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا

سبوتنيك عربي

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، عن ضبط ملفات قال إنها تظهر معلومات حول تخطيط حركة حماس لمهاجمة مستوطنات في الضفة الغربية. 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T09:53+0000

2025-02-27T09:53+0000

2025-02-27T10:05+0000

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وقال كاتس، في كلمة له: "لدينا معلومات أيضا تفيد بأن حماس تخطط لمهاجمة الجنود والبلدات أثناء وقف إطلاق النار".وأوضح أن "محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماماً كما هو الحال في لبنان وسوريا"، قائلا: "لقد رأيت بعيني عددا لا بأس به من الأنفاق التي تخترق فيلادلفيا، بعضها كان مغلقًا والآخر كان مفتوحا".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن".أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن إسرائيل أفرجت عن 600 معتقل فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وأن محاولات إسرائيل تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باءت بالفشل.وقالت "حماس" في بيان لها: "يستقبل شعبنا ستمائة من أسرانا الأبطال بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم، إضافة إلى عدد من الأسرى من أطفالنا ونسائنا في سجون الاحتلال الفاشي".وتسلمت إسرائيل، اليوم الخميس، جثامين أربعة أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما بدأت إسرائيل عملية الإفراج عن أسرى فلسطينيين كانت قد عرقلت إطلاق سراحهم منذ السبت الماضي، وذلك الليلة، في إطار استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.فيما وصلت حافلة على متنها مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل، فجر الخميس، إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث كان بانتظارهم حشد من المحتفلين.وأفرجت "حماس"، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المحتجزين الأحياء، إلا أن إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.يشار إلى أنه وبعد شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.وكانت قد صرحت "حماس" أن "مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء"، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".

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https://sarabic.ae/20250103/إعلام-إسرائيل-مستعدة-للتفاوض-على-الانسحاب-من-محور-فيلادلفيا-في-المراحل-التالية-من-اتفاق-الأسرى-1096454929.html

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