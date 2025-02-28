https://sarabic.ae/20250228/في-بيان-جديد-حماس-تدعو-إسرائيل-للالتزام-الكامل-بالاتفاق-معها-ودخول-المرحلة-الثانية-1098259050.html
في بيان جديد.. "حماس" تدعو إسرائيل للالتزام الكامل بالاتفاق معها ودخول المرحلة الثانية
في بيان جديد.. "حماس" تدعو إسرائيل للالتزام الكامل بالاتفاق معها ودخول المرحلة الثانية
سبوتنيك عربي
طالبت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T11:50+0000
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ونشرت الحركة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أنه "مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تؤكد الحركة التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله".وشددت الحركة الفلسطينية على أن "استمرار الاتفاق مرهون بإنهاء العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل بما في ذلك من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) جنوبي القطاع".ويشار إلى أنه اكتملت، أمس الخميس، دفعات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.ومن المقرر أن تنتهي مدة المرحلة الأولى، غدا السبت، لكن القوات الإسرائيلية تسعى لتمديدها لاستعادة أكثر من 60 أسيرا ما زالوا في قطاع غزة.وتسلمت إسرائيل، أمس الخميس، جثامين أربعة أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما بدأت إسرائيل عملية الإفراج عن أسرى فلسطينيين كانت قد عرقلت إطلاق سراحهم منذ السبت الماضي، وذلك الليلة، في إطار استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفرجت "حماس"، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المحتجزين الأحياء، إلا أن إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250227/حماس-تؤكد-التزامها-باتفاق-غزة-واستعدادها-لبدء-محادثات-المرحلة-الثانية-1098215175.html
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حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
في بيان جديد.. "حماس" تدعو إسرائيل للالتزام الكامل بالاتفاق معها ودخول المرحلة الثانية
طالبت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة.
ونشرت الحركة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أنه "مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تؤكد الحركة التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله".
وشددت الحركة الفلسطينية على أن "استمرار الاتفاق مرهون بإنهاء العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال
بالكامل بما في ذلك من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) جنوبي القطاع".
ويشار إلى أنه اكتملت، أمس الخميس، دفعات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تنتهي مدة المرحلة الأولى، غدا السبت، لكن القوات الإسرائيلية تسعى لتمديدها لاستعادة أكثر من 60 أسيرا ما زالوا في قطاع غزة.
وتسلمت إسرائيل، أمس الخميس، جثامين أربعة أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما بدأت إسرائيل عملية الإفراج عن أسرى فلسطينيين كانت قد عرقلت إطلاق سراحهم منذ السبت الماضي، وذلك الليلة، في إطار استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأفرجت "حماس"، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى
من المحتجزين الأحياء، إلا أن إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.