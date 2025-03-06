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حركة حماس تعلق على تهديدات ترامب: تعقد مسائل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
حركة حماس تعلق على تهديدات ترامب: تعقد مسائل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حمـاس"، اليوم الخميس، أن "تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعقد مسائل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشجع الحكومة... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T08:14+0000
2025-03-06T08:14+0000
غزة
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إسرائيل
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حركة حماس
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العالم
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وقالت حماس، في بيان لها، إن "هناك اتفاق تم توقيعه وكانت واشنطن وسيطا فيه، ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على 3 مراحل وحماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى أما إسرائيل فتتهرب من المرحلة الثانية".وأضاف البيان أن "المطلوب من الإدارة الأمريكية، هو الضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار".ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ما وصفه "آخر تحذير" إلى حماس، من أجل أن تطلق في الحال سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة.وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".وأضاف: "وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!"، متابعا: "سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250305/أمريكا-تعلن-رفضها-خطة-مصر-بشأن-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098403248.html
https://sarabic.ae/20250305/خبير-لـسبوتنيك-السلطة-الفلسطينية-ستدير-غزة-من-دون-استبعاد-حماس-فوق-الأرض-أو-تحتها-1098420431.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

حركة حماس تعلق على تهديدات ترامب: تعقد مسائل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

08:14 GMT 06.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حمـاس"، اليوم الخميس، أن "تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعقد مسائل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشجع الحكومة الإسرائيلية على عدم تنفيذ بنوده".
وقالت حماس، في بيان لها، إن "هناك اتفاق تم توقيعه وكانت واشنطن وسيطا فيه، ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على 3 مراحل وحماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى أما إسرائيل فتتهرب من المرحلة الثانية".
وأضاف البيان أن "المطلوب من الإدارة الأمريكية، هو الضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار".
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ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ما وصفه "آخر تحذير" إلى حماس، من أجل أن تطلق في الحال سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".
وأضاف: "وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!"، متابعا: "سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
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وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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