https://sarabic.ae/20250305/قيادي-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-مخرجات-القمة-ردت-بشكل-حاسم-على-خطة-تهجير-الفلسطينيين-1098418663.html
قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": مخرجات القمة ردت بشكل حاسم على خطة تهجير الفلسطينيين
قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": مخرجات القمة ردت بشكل حاسم على خطة تهجير الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
قال الدكتور تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن مخرجات القمة العربية الطارئة في القاهرة من أجل فلسطين، كانت الرد الحاسم على خطة تهجير الفلسطينيين. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T16:55+0000
2025-03-05T16:55+0000
2025-03-05T16:55+0000
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وأشاد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، بالتوافق العربي بشأن القمة العربية، حول إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية على تولي المسؤولية لإدارة غزة، ودعم خطة الرئيس السيسي المتفقة مع رؤية الرئيس محمود عباس بشكل كبير.وأكد أن المطلوب الآن ترجمة هذه المخرجات على أرض الواقع من خلال حملة علاقات عامة واتصالات مع مختلف الدول.وشدد نصرالله، على ضرورة أن تشمل هذه الحملة الولايات المتحدة الأمريكية لتبني تلك المخرجات وإسقاط خطة التهجير التي دعا إليها الرئيس دونالد ترامب.وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة، الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.وشدد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على "تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا".كما أعرب البيان الختامي للقمة عن "إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية".واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250305/مصر-تكشف-عن-توافق-دولي-على-خطتها-لإعادة-إعمار-غزة-دون-تهجير-1098416701.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين, ممثل فلسطين, تقسيم فلسطين, حركة حماس, حركة فتح, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين, ممثل فلسطين, تقسيم فلسطين, حركة حماس, حركة فتح, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم
قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": مخرجات القمة ردت بشكل حاسم على خطة تهجير الفلسطينيين
حصري
قال الدكتور تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن مخرجات القمة العربية الطارئة في القاهرة من أجل فلسطين، كانت الرد الحاسم على خطة تهجير الفلسطينيين.
وأشاد في تصريحات لـ "سبوتنيك
"، بالتوافق العربي بشأن القمة العربية، حول إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية على تولي المسؤولية لإدارة غزة، ودعم خطة الرئيس السيسي المتفقة مع رؤية الرئيس محمود عباس بشكل كبير.
وأكد أن المطلوب الآن ترجمة هذه المخرجات على أرض الواقع
من خلال حملة علاقات عامة واتصالات مع مختلف الدول.
وشدد نصرالله، على ضرورة أن تشمل هذه الحملة الولايات المتحدة الأمريكية لتبني تلك المخرجات وإسقاط خطة التهجير التي دعا إليها الرئيس دونالد ترامب.
وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة
التي عقدت بالقاهرة، الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.
وشدد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على "تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية
وتطهيرا عرقيا".
كما أعرب البيان الختامي للقمة عن "إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل
، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية".
واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة
شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة
قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.