https://sarabic.ae/20250308/حماس-حكومة-نتنياهو-ترتكب-جريمة-حرب-بتجويع-مليوني-فلسطيني-بغزة-1098506153.html

"حماس": حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة

"حماس": حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة

سبوتنيك عربي

حمّلت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار على قطاع غزة. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T15:08+0000

2025-03-08T15:08+0000

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ونشرت الحركة بيانا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، حملَّت من خلاله حكومة نتنياهو، مسؤولية تداعيات الحصار على الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.وقالت "حماس" في بيانها: "تمعن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة، عبر ارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي، على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، من خلال التجويع والحرمان من وسائل الحياة الأساسية، وذلك لليوم السابع على التوالي".وشددت الحركة الفلسطينية على أن "تداعيات هذه الجريمة تمتد، إلى جانب أبناء شعبنا في قطاع غزة، لتشمل أسرى الاحتلال لدى المقاومة، الذين يسري عليهم ما يسري على شعبنا من تضييق وحرمان من الغذاء والدواء والرعاية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد رفض الخطة التي أعدتها مصر، واعتمدها الزعماء العرب في وقت سابق من الشهر الجاري.وقال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، يوم الخميس الماضي، عن الخطة التي قدمتها مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بعد نهاية الحرب: "لقد انتهيت من قراءتها، وهناك العديد من الميزات المقنعة بها، وهناك الحاجة إلى إجراء مناقشات بشأنها".وأردف: "لكن تعتبر الخطة هي خطوة أولى حسنة النية من جانب المصريين".لكن وزارة الخارجية الأمريكية، صرحت في ذات اليوم، بأن "الخطة التي تقودها مصر بشأن إعمار قطاع غزة، لم تلبي توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح بدوره نزوحا جماعيا للفلسطينيين من المنطقة التي مزقتها الحرب".وأوضحت: "إنها لا تلبي التوقعات".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم اقتراحا للسيطرة على قطاع غزة وتشريد سكانه، وهي الفكرة التي أثارت إدانة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.وسعى الزعماء العرب إلى الحصول على دعم لخطة بديلة، من شأنها تمويل إعادة إعمار غزة من خلال صندوق ائتماني.

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