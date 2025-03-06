https://sarabic.ae/20250306/الخارجية-الأمريكية-خطة-مصر-بشأن-غزة-لا-تلبي-توقعات-ترامب-1098457009.html

الخارجية الأمريكية: خطة مصر بشأن غزة لا تلبي توقعات ترامب

الخارجية الأمريكية: خطة مصر بشأن غزة لا تلبي توقعات ترامب

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الخطة التي تقودها مصر بشأن إعمار قطاع غزة لم تلبي توقعات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اقترح بدوره نزوحا... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T20:36+0000

2025-03-06T20:36+0000

2025-03-06T20:36+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي، أن الخطة المقترحة من جانب القاهرة "لا تلبي متطلبات وطبيعة ما طلبه الرئيس ترامب".وأوضحت: "إنها لا تلبي التوقعات".جاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بعد وقت قصير من إعطاء ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، لمسة أكثر إيجابية على الخطة التي تقودها مصر، دون تأييد التفاصيل. وقال ويتكوف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الخميس: "نحن بحاجة إلى مزيد من المناقشة حول هذا الأمر، لكنها خطوة أولى حسنة النية من جانب المصريين". وتابع ويتكوف أن ترامب نجح في "تشجيع الآخرين في الشرق الأوسط في الوقت الحالي على تقديم مقترحات استباقية لما قد نفكر فيه".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم اقتراحا للسيطرة على قطاع غزة وتشريد سكانه، وهي الفكرة التي أثارت إدانة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم. وسعى الزعماء العرب إلى الحصول على دعم لخطة بديلة، من شأنها تمويل إعادة إعمار غزة من خلال صندوق ائتماني. وفي منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، حذر ترامب شعب غزة من "أنكم ميتون" ما لم تفرج حركة "حماس" الفلسطينية المسلحة عن المحتجزين الإسرائيليين، مع تعثر اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأشار ستيف ويتكوف إلى أن أحدث تهديد من ترامب قد يكون معاينة لعمل مشترك ضد "حماس"، موضحا: "أعتقد أنه سيكون هناك بعض التحرك. وقد يكون ذلك بالتعاون مع الإسرائيليين".وتابع: "الأمر غير واضح الآن، ولكن أعتقد أن "حماس" لديها الفرصة للتصرف بشكل معقول، والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب، لن يكونوا جزءا من الحكومة الفلسطينية".

https://sarabic.ae/20250306/حركة-حماس-تعلق-على-تهديدات-ترامب-تعقد-مسائل-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1098429098.html

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