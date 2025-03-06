الخارجية الأمريكية: خطة مصر بشأن غزة لا تلبي توقعات ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250306/الخارجية-الأمريكية-خطة-مصر-بشأن-غزة-لا-تلبي-توقعات-ترامب-1098457009.html
الخارجية الأمريكية: خطة مصر بشأن غزة لا تلبي توقعات ترامب
الخارجية الأمريكية: خطة مصر بشأن غزة لا تلبي توقعات ترامب
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الخطة التي تقودها مصر بشأن إعمار قطاع غزة لم تلبي توقعات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اقترح بدوره نزوحا... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T20:36+0000
2025-03-06T20:36+0000
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101371/79/1013717984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc.jpg
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي، أن الخطة المقترحة من جانب القاهرة "لا تلبي متطلبات وطبيعة ما طلبه الرئيس ترامب".وأوضحت: "إنها لا تلبي التوقعات".جاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بعد وقت قصير من إعطاء ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، لمسة أكثر إيجابية على الخطة التي تقودها مصر، دون تأييد التفاصيل. وقال ويتكوف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الخميس: "نحن بحاجة إلى مزيد من المناقشة حول هذا الأمر، لكنها خطوة أولى حسنة النية من جانب المصريين". وتابع ويتكوف أن ترامب نجح في "تشجيع الآخرين في الشرق الأوسط في الوقت الحالي على تقديم مقترحات استباقية لما قد نفكر فيه".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم اقتراحا للسيطرة على قطاع غزة وتشريد سكانه، وهي الفكرة التي أثارت إدانة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم. وسعى الزعماء العرب إلى الحصول على دعم لخطة بديلة، من شأنها تمويل إعادة إعمار غزة من خلال صندوق ائتماني. وفي منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، حذر ترامب شعب غزة من "أنكم ميتون" ما لم تفرج حركة "حماس" الفلسطينية المسلحة عن المحتجزين الإسرائيليين، مع تعثر اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأشار ستيف ويتكوف إلى أن أحدث تهديد من ترامب قد يكون معاينة لعمل مشترك ضد "حماس"، موضحا: "أعتقد أنه سيكون هناك بعض التحرك. وقد يكون ذلك بالتعاون مع الإسرائيليين".وتابع: "الأمر غير واضح الآن، ولكن أعتقد أن "حماس" لديها الفرصة للتصرف بشكل معقول، والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب، لن يكونوا جزءا من الحكومة الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20250306/حركة-حماس-تعلق-على-تهديدات-ترامب-تعقد-مسائل-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1098429098.html
https://sarabic.ae/20250306/كتائب-القسام-تحذر-أي-تصعيد-سيؤدي-إلى-مقتل-بعض-الأسرى-الإسرائيليين-1098450249.html
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101371/79/1013717984_482:0:2907:1819_1920x0_80_0_0_09f02bb8cf22f5d4db33ee59f9cc7bd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل

الخارجية الأمريكية: خطة مصر بشأن غزة لا تلبي توقعات ترامب

20:36 GMT 06.03.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الخطة التي تقودها مصر بشأن إعمار قطاع غزة لم تلبي توقعات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اقترح بدوره نزوحا جماعيا للفلسطينيين من المنطقة التي مزقتها الحرب.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي، أن الخطة المقترحة من جانب القاهرة "لا تلبي متطلبات وطبيعة ما طلبه الرئيس ترامب".
وأوضحت: "إنها لا تلبي التوقعات".
جاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بعد وقت قصير من إعطاء ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، لمسة أكثر إيجابية على الخطة التي تقودها مصر، دون تأييد التفاصيل.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
حركة حماس تعلق على تهديدات ترامب: تعقد مسائل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
08:14 GMT
وقال ويتكوف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الخميس: "نحن بحاجة إلى مزيد من المناقشة حول هذا الأمر، لكنها خطوة أولى حسنة النية من جانب المصريين".
وتابع ويتكوف أن ترامب نجح في "تشجيع الآخرين في الشرق الأوسط في الوقت الحالي على تقديم مقترحات استباقية لما قد نفكر فيه".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم اقتراحا للسيطرة على قطاع غزة وتشريد سكانه، وهي الفكرة التي أثارت إدانة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.
وسعى الزعماء العرب إلى الحصول على دعم لخطة بديلة، من شأنها تمويل إعادة إعمار غزة من خلال صندوق ائتماني.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
"كتائب القسام" تحذر: أي تصعيد سيؤدي إلى مقتل بعض الأسرى الإسرائيليين
17:12 GMT
وفي منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، حذر ترامب شعب غزة من "أنكم ميتون" ما لم تفرج حركة "حماس" الفلسطينية المسلحة عن المحتجزين الإسرائيليين، مع تعثر اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وأشار ستيف ويتكوف إلى أن أحدث تهديد من ترامب قد يكون معاينة لعمل مشترك ضد "حماس"، موضحا: "أعتقد أنه سيكون هناك بعض التحرك. وقد يكون ذلك بالتعاون مع الإسرائيليين".
وتابع: "الأمر غير واضح الآن، ولكن أعتقد أن "حماس" لديها الفرصة للتصرف بشكل معقول، والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب، لن يكونوا جزءا من الحكومة الفلسطينية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала