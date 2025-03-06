https://sarabic.ae/20250306/كتائب-القسام-تحذر-أي-تصعيد-سيؤدي-إلى-مقتل-بعض-الأسرى-الإسرائيليين-1098450249.html
"كتائب القسام" تحذر: أي تصعيد سيؤدي إلى مقتل بعض الأسرى الإسرائيليين
"كتائب القسام" تحذر: أي تصعيد سيؤدي إلى مقتل بعض الأسرى الإسرائيليين
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم الخميس، أن "الكتائب في حالة استعداد تام لكافة الاحتمالات"،... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T17:12+0000
2025-03-06T17:12+0000
2025-03-06T17:12+0000
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وحذر في كلمة مصورة له أن "أي تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي لمقتل عدد من أسرى العدو".ومضى مشددا على أن "المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة".وواصل أن "تهديد العدو بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته، وتهديدات العدو علامة ضعف وشعور بالمهانة".وأضاف: "إسرائيل هي المسؤولة عن مقتل أسراها، فضلا عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات، ونحن نحذر عائلات الأسرى الإسرائيليين بأننا نملك إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء".وأشار إلى أن "تهديدات إسرائيل بالحرب لن تجلب له سوى الخيبة، ولن تؤدي إلى الإفراج عن أسراه، إن العالم شاهد الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم الصعوبات في الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الوحشية".وتابع: "العالم رأى كيف حرصت المقاومة على معاملة الأسرى بشكل حسن، التزاما بأدبيات ديننا، بينما رأى أيضا كيف يواصل العدو التنكيل بأسرى شعبنا الذين يروون شهادات مروعة عن المعاملة الإجرامية".وأضاف: "ندعو كل المنصفين ودعاة حقوق الإنسان لفضح الجريمة التي تقترف ضد الأسرى الفلسطينيين".وواصل قائلا: "لن تنهض أمة الإسلام ولن يكون لها شأن بين الأمم حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين، ونقول لمليارين من إخواننا المسلمين إن إخوة لكم في الدين قد زكوا صيامهم بتقديم دماءهم الطاهرة".ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ما وصفه "آخر تحذير" إلى حركة حماس، من أجل أن تطلق في الحال سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة.وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".وأضاف: "وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!"، متابعا: "سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250306/حماس-لـسبوتنيك-لا-معلومة-لدينا-عن-تفاوض-مباشر-مع-واشنطن-والمطلوب-الضغط-على-إسرائيل-لتنفيذ-الاتفاق-1098437182.html
https://sarabic.ae/20250306/حركة-حماس-تعلق-على-تهديدات-ترامب-تعقد-مسائل-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1098429098.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
"كتائب القسام" تحذر: أي تصعيد سيؤدي إلى مقتل بعض الأسرى الإسرائيليين
أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم الخميس، أن "الكتائب في حالة استعداد تام لكافة الاحتمالات"، مشددا على أن "تهديدات إسرائيل بالحرب لن تؤدي إلا إلى خيبة أمل لها".
وحذر في كلمة مصورة له أن "أي تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي لمقتل عدد من أسرى العدو".
ومضى مشددا على أن "المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة".
وواصل أن "تهديد العدو بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته، وتهديدات العدو علامة ضعف وشعور بالمهانة".
وشدد أبو عبيدة في كلمته: "نحن في حالة استعداد لكافة الاحتمالات، وأقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه، وما لم يحصل عليه العدو بالحرب، لن يأخذه بالتهديدات والحيل".
وأضاف: "إسرائيل هي المسؤولة عن مقتل أسراها، فضلا عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات، ونحن نحذر عائلات الأسرى الإسرائيليين بأننا نملك إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء".
وأشار إلى أن "تهديدات إسرائيل بالحرب لن تجلب له سوى الخيبة، ولن تؤدي إلى الإفراج عن أسراه، إن العالم شاهد الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم الصعوبات في الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الوحشية".
وتابع: "العالم رأى كيف حرصت المقاومة على معاملة الأسرى بشكل حسن، التزاما بأدبيات ديننا، بينما رأى أيضا كيف يواصل العدو التنكيل بأسرى شعبنا الذين يروون شهادات مروعة عن المعاملة الإجرامية".
وأضاف: "ندعو كل المنصفين ودعاة حقوق الإنسان لفضح الجريمة التي تقترف ضد الأسرى الفلسطينيين".
وواصل قائلا: "لن تنهض أمة الإسلام ولن يكون لها شأن بين الأمم حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين، ونقول لمليارين من إخواننا المسلمين إن إخوة لكم في الدين قد زكوا صيامهم بتقديم دماءهم الطاهرة".
وأكد في ختام حديثه أن "المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، بينما لا يزال قادة العدو يحاولون التنصل من الاتفاق سعيا للحصول على دعم أمريكي لمواصلة عدوانهم، محاولين استغلال المصلحة الحزبية على حساب حياة أسراهم".
ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ما وصفه "آخر تحذير
" إلى حركة حماس، من أجل أن تطلق في الحال سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".
وأضاف: "وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!"، متابعا: "سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.