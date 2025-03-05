https://sarabic.ae/20250305/خبير-بالأمن-القومي-لـسبوتنيك-الخطة-المصرية-بشأن-غزة-دخلت-حيز-التنفيذ-1098415727.html
خبير بالأمن القومي لـ"سبوتنيك": الخطة المصرية بشأن غزة دخلت حيز التنفيذ
خبير بالأمن القومي لـ"سبوتنيك": الخطة المصرية بشأن غزة دخلت حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي المتخصص بالشؤون الاستراتيجية والأمن القومي وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، علي طواب، أن القمة العربية حول فلسطين والتي... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T15:25+0000
2025-03-05T15:25+0000
2025-03-05T15:25+0000
حصري
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a40ec6203f0e9e360d023e74ae6257b3.jpg
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار طواب إلى أنه بدأ العمل بالخطة المصرية ومن بينها تدريب كوادر فلسطينية أمنية سوف تتولى لاحقاً الملف الأمني في قطاع غزة.أما بشأن رفض البيت الأبيض وإسرائيل مخرجات القمة العربية، والتي اعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، أوضح طواب أن المشهد الأميركي يقوم على الصفقات والأمور التجارية، فيما العقبة الأساسية هي لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والدموية التي يمارسها، مشددا على أن القاهرة لن تسمح بتهجير أي مواطن فلسيطيني خارج أرضه.وأضاف الخبير، أنه "في حال اشتدت الأمور أكثر ودخلت في مرحلة أكثر سخونة، فإن القوة العسكرية هي التي ستتحدث في هذه الحالة"، كاشفا عن وجود أنظمة دفاع جوية مصرية وجيش ومقاتلات في سيناء للدفاع عن الأمن القومي المصري في حال تطورت الأمور وتدحرجت نحو التصعيد والتهديد.
https://sarabic.ae/20250305/أمريكا-تعلن-رفضها-خطة-مصر-بشأن-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098403248.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_122b0262caaf8cadb96549d0002c96d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
خبير بالأمن القومي لـ"سبوتنيك": الخطة المصرية بشأن غزة دخلت حيز التنفيذ
حصري
أكد الباحث السياسي المتخصص بالشؤون الاستراتيجية والأمن القومي وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، علي طواب، أن القمة العربية حول فلسطين والتي عقدت في القاهرة خرجت باصطفاف عربي لا نقاش فيه، وخطة العمل التي وضعتها القاهرة دخلت حيز التنفيذ.
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار طواب إلى أنه بدأ العمل بالخطة المصرية ومن بينها تدريب كوادر فلسطينية أمنية سوف تتولى لاحقاً الملف الأمني في قطاع غزة.
وعن أوراق القوة العربية التي ساعدت في التوصل إلى مخرجات قمة القاهرة، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن قوة المال هي التي تتحكم وتتكلم وهذه هي أوراق القوة العربية التي تتمثل بوجود الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن مشاركة دول أوروبية وغربية في القمة أرادت القاهرة من خلاله أن يكون الحل بأيادي مختلفة.
أما بشأن رفض البيت الأبيض وإسرائيل مخرجات القمة العربية، والتي اعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، أوضح طواب أن المشهد الأميركي يقوم على الصفقات والأمور التجارية، فيما العقبة الأساسية هي لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والدموية التي يمارسها، مشددا على أن القاهرة لن تسمح بتهجير أي مواطن فلسيطيني خارج أرضه.
وأضاف الخبير، أنه "في حال اشتدت الأمور أكثر ودخلت في مرحلة أكثر سخونة، فإن القوة العسكرية هي التي ستتحدث في هذه الحالة"، كاشفا عن وجود أنظمة دفاع جوية مصرية وجيش ومقاتلات في سيناء للدفاع عن الأمن القومي المصري في حال تطورت الأمور وتدحرجت نحو التصعيد والتهديد.