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ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
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خبير بالأمن القومي لـ"سبوتنيك": الخطة المصرية بشأن غزة دخلت حيز التنفيذ
خبير بالأمن القومي لـ"سبوتنيك": الخطة المصرية بشأن غزة دخلت حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي المتخصص بالشؤون الاستراتيجية والأمن القومي وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، علي طواب، أن القمة العربية حول فلسطين والتي... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T15:25+0000
2025-03-05T15:25+0000
حصري
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار طواب إلى أنه بدأ العمل بالخطة المصرية ومن بينها تدريب كوادر فلسطينية أمنية سوف تتولى لاحقاً الملف الأمني في قطاع غزة.أما بشأن رفض البيت الأبيض وإسرائيل مخرجات القمة العربية، والتي اعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، أوضح طواب أن المشهد الأميركي يقوم على الصفقات والأمور التجارية، فيما العقبة الأساسية هي لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والدموية التي يمارسها، مشددا على أن القاهرة لن تسمح بتهجير أي مواطن فلسيطيني خارج أرضه.وأضاف الخبير، أنه "في حال اشتدت الأمور أكثر ودخلت في مرحلة أكثر سخونة، فإن القوة العسكرية هي التي ستتحدث في هذه الحالة"، كاشفا عن وجود أنظمة دفاع جوية مصرية وجيش ومقاتلات في سيناء للدفاع عن الأمن القومي المصري في حال تطورت الأمور وتدحرجت نحو التصعيد والتهديد.
https://sarabic.ae/20250305/أمريكا-تعلن-رفضها-خطة-مصر-بشأن-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098403248.html
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حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

خبير بالأمن القومي لـ"سبوتنيك": الخطة المصرية بشأن غزة دخلت حيز التنفيذ

15:25 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaكتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أكد الباحث السياسي المتخصص بالشؤون الاستراتيجية والأمن القومي وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، علي طواب، أن القمة العربية حول فلسطين والتي عقدت في القاهرة خرجت باصطفاف عربي لا نقاش فيه، وخطة العمل التي وضعتها القاهرة دخلت حيز التنفيذ.
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار طواب إلى أنه بدأ العمل بالخطة المصرية ومن بينها تدريب كوادر فلسطينية أمنية سوف تتولى لاحقاً الملف الأمني في قطاع غزة.

وعن أوراق القوة العربية التي ساعدت في التوصل إلى مخرجات قمة القاهرة، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن قوة المال هي التي تتحكم وتتكلم وهذه هي أوراق القوة العربية التي تتمثل بوجود الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن مشاركة دول أوروبية وغربية في القمة أرادت القاهرة من خلاله أن يكون الحل بأيادي مختلفة.

زعماء عرب خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، على مشارف القاهرة، الثلاثاء 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
أمريكا تعلن رفضها خطة مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة
09:14 GMT
أما بشأن رفض البيت الأبيض وإسرائيل مخرجات القمة العربية، والتي اعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، أوضح طواب أن المشهد الأميركي يقوم على الصفقات والأمور التجارية، فيما العقبة الأساسية هي لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والدموية التي يمارسها، مشددا على أن القاهرة لن تسمح بتهجير أي مواطن فلسيطيني خارج أرضه.
وأضاف الخبير، أنه "في حال اشتدت الأمور أكثر ودخلت في مرحلة أكثر سخونة، فإن القوة العسكرية هي التي ستتحدث في هذه الحالة"، كاشفا عن وجود أنظمة دفاع جوية مصرية وجيش ومقاتلات في سيناء للدفاع عن الأمن القومي المصري في حال تطورت الأمور وتدحرجت نحو التصعيد والتهديد.
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