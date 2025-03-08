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https://sarabic.ae/20250308/بيان-فرنسي-ألماني-إيطالي-بريطاني-يؤيد-الخطة-العربية-لإعمار-غزة-1098499054.html
بيان فرنسي ألماني إيطالي بريطاني يؤيد الخطة العربية لإعمار غزة
بيان فرنسي ألماني إيطالي بريطاني يؤيد الخطة العربية لإعمار غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، تأييدها لخطة مدعومة عربيا لإعادة إعمار غزة، بتكلفة 53 مليار دولار، وتجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الأربعة في بيان مشترك: "تظهر الخطة مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتعد - إذا تم تنفيذها - بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".وأضاف البيان الذي أصدرته الدول الأوروبية الأربع، اليوم السبت، أنها "ملتزمة بالعمل مع المبادرة العربية"، وإنها تقدر "الإشارة المهمة" التي أرسلتها الدول العربية من خلال تطويرها للمبادرة. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض الخطة التي أعدتها مصر، واعتمدها زعماء عرب في وقت سابق من الشهر الجاري.وكان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، صرح يوم الخميس الماضي، عن الخطة التي قدمتها مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بعد نهاية الحرب: "لقد انتهيت من قراءتها، وهناك العديد من الميزات المقنعة بها، وهناك الحاجة إلى إجراء مناقشات بشأنها".وأردف: "لكن تعتبر الخطة هي خطوة أولى حسنة النية من جانب المصريين".لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في نفس اليوم، إن الخطة التي تقودها مصر بشأن إعمار قطاع غزة لم تلبي توقعات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اقترح بدوره نزوحا جماعيا للفلسطينيين من المنطقة التي مزقتها الحرب.وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي، أن الخطة المقترحة من جانب القاهرة "لا تلبي متطلبات وطبيعة ما طلبه الرئيس ترامب".وأوضحت: "إنها لا تلبي التوقعات".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم اقتراحا للسيطرة على قطاع غزة وتشريد سكانه، وهي الفكرة التي أثارت إدانة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.وسعى الزعماء العرب إلى الحصول على دعم لخطة بديلة، من شأنها تمويل إعادة إعمار غزة من خلال صندوق ائتماني.وفي منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء الماضي، حذر ترامب شعب غزة من "أنكم ميتون" ما لم تفرج حركة "حماس" الفلسطينية المسلحة عن المحتجزين الإسرائيليين، مع تعثر اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وأشار ستيف ويتكوف إلى أن أحدث تهديد من ترامب قد يكون معاينة لعمل مشترك ضد "حماس"، موضحا: "أعتقد أنه سيكون هناك بعض التحرك. وقد يكون ذلك بالتعاون مع الإسرائيليين".وتابع: "الأمر غير واضح الآن، ولكن أعتقد أن "حماس" لديها الفرصة للتصرف بشكل معقول، والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب، لن يكونوا جزءا من الحكومة الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20250307/عبد-العاطي-يبحث-مع-ويتكوف-تفاصيل-الخطة-العربية-لإعمار-غزة-1098461261.html
https://sarabic.ae/20250305/خبير-بالأمن-القومي-لـسبوتنيك-الخطة-المصرية-بشأن-غزة-دخلت-حيز-التنفيذ-1098415727.html
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أخبار فرنسا , بريطانيا, إيطاليا, أخبار ألمانيا, غزة, قطاع غزة, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب
أخبار فرنسا , بريطانيا, إيطاليا, أخبار ألمانيا, غزة, قطاع غزة, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب

بيان فرنسي ألماني إيطالي بريطاني يؤيد الخطة العربية لإعمار غزة

12:25 GMT 08.03.2025
© AP Photoزعماء عرب خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، على مشارف القاهرة، الثلاثاء 4 مارس 2025
زعماء عرب خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، على مشارف القاهرة، الثلاثاء 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© AP Photo
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أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، تأييدها لخطة مدعومة عربيا لإعادة إعمار غزة، بتكلفة 53 مليار دولار، وتجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع.
وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الأربعة في بيان مشترك: "تظهر الخطة مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتعد - إذا تم تنفيذها - بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".
وأضاف البيان الذي أصدرته الدول الأوروبية الأربع، اليوم السبت، أنها "ملتزمة بالعمل مع المبادرة العربية"، وإنها تقدر "الإشارة المهمة" التي أرسلتها الدول العربية من خلال تطويرها للمبادرة.
وتابع البيان أن "حركة "حماس" الفلسطينية لا ينبغي لها أن تحكم غزة، ولا أن تشكل تهديداً لإسرائيل بعد الآن"، وأن الدول الأوروبية الأربع "تدعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية وتنفيذ أجندتها الإصلاحية".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض الخطة التي أعدتها مصر، واعتمدها زعماء عرب في وقت سابق من الشهر الجاري.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة
أمس, 07:08 GMT
وكان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، صرح يوم الخميس الماضي، عن الخطة التي قدمتها مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بعد نهاية الحرب: "لقد انتهيت من قراءتها، وهناك العديد من الميزات المقنعة بها، وهناك الحاجة إلى إجراء مناقشات بشأنها".
وأردف: "لكن تعتبر الخطة هي خطوة أولى حسنة النية من جانب المصريين".
لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في نفس اليوم، إن الخطة التي تقودها مصر بشأن إعمار قطاع غزة لم تلبي توقعات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اقترح بدوره نزوحا جماعيا للفلسطينيين من المنطقة التي مزقتها الحرب.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي، أن الخطة المقترحة من جانب القاهرة "لا تلبي متطلبات وطبيعة ما طلبه الرئيس ترامب".
وأوضحت: "إنها لا تلبي التوقعات".
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
خبير بالأمن القومي لـ"سبوتنيك": الخطة المصرية بشأن غزة دخلت حيز التنفيذ
5 مارس, 15:25 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم اقتراحا للسيطرة على قطاع غزة وتشريد سكانه، وهي الفكرة التي أثارت إدانة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.
وسعى الزعماء العرب إلى الحصول على دعم لخطة بديلة، من شأنها تمويل إعادة إعمار غزة من خلال صندوق ائتماني.
وفي منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء الماضي، حذر ترامب شعب غزة من "أنكم ميتون" ما لم تفرج حركة "حماس" الفلسطينية المسلحة عن المحتجزين الإسرائيليين، مع تعثر اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وأشار ستيف ويتكوف إلى أن أحدث تهديد من ترامب قد يكون معاينة لعمل مشترك ضد "حماس"، موضحا: "أعتقد أنه سيكون هناك بعض التحرك. وقد يكون ذلك بالتعاون مع الإسرائيليين".
وتابع: "الأمر غير واضح الآن، ولكن أعتقد أن "حماس" لديها الفرصة للتصرف بشكل معقول، والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب، لن يكونوا جزءا من الحكومة الفلسطينية".
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