https://sarabic.ae/20250307/عبد-العاطي-يبحث-مع-ويتكوف-تفاصيل-الخطة-العربية-لإعمار-غزة-1098461261.html
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T07:08+0000
2025-03-07T07:08+0000
2025-03-07T07:08+0000
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الخارجية المصرية
غزة
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f82327b282fee87b3e5fcd8eab66776c.jpg
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الاتصال جرى مساء أمس الخميس، وركز على ما تحظى به الخطة من إجماع عربي كامل، على النحو الذي عكسته القمة العربية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء الماضي.كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع أطرافه، وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب".وأبدى المبعوث الأمريكي ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.كما تناول الاتصال أيضا "خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تحققه من مصالح متبادلة في المجالات المختلفة، والسعي المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الأوسط"، وفق بيان الوزارة.
https://sarabic.ae/20250306/الخارجية-الأمريكية-خطة-مصر-بشأن-غزة-لا-تلبي-توقعات-ترامب-1098457009.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_837991187ecb67231bcc874ad4c706df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, وزارة الخارجية المصرية, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, وزارة الخارجية المصرية, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة
بحث وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الاتصال جرى مساء أمس الخميس، وركز على ما تحظى به الخطة من إجماع عربي كامل، على النحو الذي عكسته القمة العربية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء الماضي.
وأكد عبد العاطي على "تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل".
كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع أطرافه، وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب".
ووفقا لبيان الخارجية المصرية، أكد ويتكوف اطلاعه على الخطة العربية، لافتا إلى أنها "تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة".
وأبدى المبعوث الأمريكي ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.
كما تناول الاتصال أيضا "خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تحققه من مصالح متبادلة في المجالات المختلفة، والسعي المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الأوسط"، وفق بيان الوزارة.