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عبد العاطي يبحث مع ويتكوف تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T07:08+0000
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وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الاتصال جرى مساء أمس الخميس، وركز على ما تحظى به الخطة من إجماع عربي كامل، على النحو الذي عكسته القمة العربية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء الماضي.كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع أطرافه، وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب".وأبدى المبعوث الأمريكي ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.كما تناول الاتصال أيضا "خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تحققه من مصالح متبادلة في المجالات المختلفة، والسعي المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الأوسط"، وفق بيان الوزارة.
https://sarabic.ae/20250306/الخارجية-الأمريكية-خطة-مصر-بشأن-غزة-لا-تلبي-توقعات-ترامب-1098457009.html
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, وزارة الخارجية المصرية, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, وزارة الخارجية المصرية, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

عبد العاطي يبحث مع ويتكوف تفاصيل الخطة العربية لإعمار غزة

07:08 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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بحث وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الاتصال جرى مساء أمس الخميس، وركز على ما تحظى به الخطة من إجماع عربي كامل، على النحو الذي عكسته القمة العربية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء الماضي.
وأكد عبد العاطي على "تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل".
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
الخارجية الأمريكية: خطة مصر بشأن غزة لا تلبي توقعات ترامب
أمس, 20:36 GMT
كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع أطرافه، وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب".

ووفقا لبيان الخارجية المصرية، أكد ويتكوف اطلاعه على الخطة العربية، لافتا إلى أنها "تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة".

وأبدى المبعوث الأمريكي ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.
كما تناول الاتصال أيضا "خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تحققه من مصالح متبادلة في المجالات المختلفة، والسعي المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الأوسط"، وفق بيان الوزارة.
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