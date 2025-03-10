https://sarabic.ae/20250310/الحوثي-سنتخذ-إجراءات-عسكرية-ضد-إسرائيل-بمجرد-انتهاء-مهلة-الأيام-الأربعة-لرفع-الحصار-عن-غزة-1098565200.html

الحوثي: سنتخذ إجراءات عسكرية ضد إسرائيل بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة لرفع الحصار عن غزة

الحوثي: سنتخذ إجراءات عسكرية ضد إسرائيل بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة لرفع الحصار عن غزة

سبوتنيك عربي

علق زعيم جماعة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الإثنين، على المهلة التي أعطاها لإسرائيل لتسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T19:17+0000

2025-03-10T19:17+0000

2025-03-10T19:17+0000

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وقال الحوثي، إن جماعته "على موقفها فيما يتعلق بالمهلة المحددة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة اليمنية على أهبة الاستعداد لتنفيذ العمليات".وأضاف: "ستبدأ الإجراءات العسكرية لتكون حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة إن لم تدخل المساعدات إلى قطاع غزة"، متابعا: "من مسؤولية الأنظمة العربية والإسلامية أن تسعى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وأن تضغط لفعل ذلك".وصرح زعيم جماعة "أنصار الله"، الجمعة الماضي، بأن الجماعة "ستستأنف العمليات البحرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل"، ما لم تواصل الأخيرة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني خلال 4 أيام.وأضاف الحوثي أن "العدو الإسرائيلي يريد العودة إلى الإبادة الجماعية من خلال التجويع في غزة، وهذه الخطوة لا يمكن السكوت عليها"، مشيرا إلى أن "العدو الإسرائيلي يسعى لتهويد الضفة الغربية، وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها".وشدد أن "الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تلقوا معاملة إنسانية واضحة، على عكس الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحركة حماس الفلسطينية حريصة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في الاتفاق".ولفت الحوثي إلى أن "هناك انتقاص كبير في مقابل ما تم الاتفاق عليه بخصوص خروج المرضى والجرحى للعلاج، وفيما يتعلق بالانسحاب من محوري رفح".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بدء سريان قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على أن بلاده لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع الجماعة "تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة"، لافتًا إلى أن الجماعة شنت منذ عام 2023، "مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على الجنود الأمريكيين".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد حذرت في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، من تداعيات قرار أمريكا تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية"، على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وجهود السلام، التي قالت إنها "وصلت إلى مرحلة متقدمة"، مؤكدة وضع قواتها في "ترقب واستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري على خلفية القرار".وفي 22 يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض إدراج "أنصار الله" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، على خلفية هجمات الجماعة على السفن التابعة للبحرية الأمريكية "عشرات المرات منذ عام 2023".وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، قد كشف في 16 يناير الماضي، عن تنفيذ جماعته هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها "إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

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