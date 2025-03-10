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الأونروا: على المجتمع الدولي النظر إلى الاقتراح العربي بشأن غزة
الأونروا: على المجتمع الدولي النظر إلى الاقتراح العربي بشأن غزة
سبوتنيك عربي
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، أن "انهيار الوكالة سيخلق فراغا خطيرا في الأراضي الفلسطينية... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T17:14+0000
2025-03-10T17:14+0000
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وقال لازاريني، إن "الوكالة تحتاج إلى دعم إضافي طارئ حتى تستطيع الاستمرار في العمل"، مشيرا إلى أن "هناك جهود في إسرائيل لإسكات المنظمات الداعمة للفلسطينيين". وأوضح أن "إسرائيل ترفض تسهيل دخول وخروج الأفراد من معبر كرم أبو سالم"، داعيا المجتمع الدولي إلى النظر للاقتراح العربي بشأن قطاع غزة.وذكر لازاريني، أن "50 ألف طفل يرتادون مدارسنا، ونقدم خدمات صحية لـ100 ألف شخص في الضفة الغربية"، لافتا إلى أن "حقوق الفلسطينيين ستبقى قائمة بما فيها حق العودة حتى لو تم وقف عمل وكالتنا".ووصف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت سابق، قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بـ "الخطير".وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القرار من شأنه أن يعيد الأمور لنقطة الصفر مرة أخرى، وذلك بعد تحسن نسبي في دخول المساعدات والمواد الغذائية وبعض الأدوية للقطاع بعد وقف إطلاق النار، حيث كان يدخل ما بين 600 إلى 700 شاحنة يوميًا.واعتبر أن الوقف الكامل لدخول المساعدات والوقود من المعابر ستكون له تأثيرات كبيرة ومأساوية، حيث سيدفع السكان الفلسطينيون وعددهم 2.3 مليون مواطن ثمنا باهظا إزاء القرار.وأوضح أنه لا يجوز على الإطلاق استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات السياسية، باعتباره أمرا مخالفا للقانون الدولي الإنساني، وقوانين الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة إبعاد موضوع المساعدات الإنسانية عما يحدث في المفاوضات.وأنهى حديثه قائلًا: "في النهاية هذه المجموعة البشرية التي تتخطى 2.3 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، سيكونون ضحايا هذا القرار الخطير".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "حركة حماس لم تعد قادرة على التمتع بإمدادات المعونات ووقف إطلاق النار، كما كان الحال خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، من دون الإفراج عن الرهائن".وأكد نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن إسرائيل قررت وقف إدخال المساعدات والإمدادات إلى غزة على ضوء رفض حماس لـ"منحى ويتكوف"، مضيفا أنه "إذا واصلت حماس التعنت في موقفها ولم تفرج عن مختطفينا فستكون لذلك تبعات إضافية".وحذر من أنه "إذا لم تتجاوب حركة حماس، فإن منع إدخال المساعدات سيكون مجرد بداية"، متابعا: "إذا كانت حماس تعتقد أنه من الممكن استمرار وقف إطلاق النار أو التمتع بشروط المرحلة الأولى من دون أن نطلق سراح المحتجزين، فهي مخطئة إلى حد كبير".وأوضح أنه "لا مزيد من الغذاء المجاني في غزة"، مضيفا أن "حماس سيطرت على المساعدات التي يتم إدخالها إلى القطاع وحولتها إلى دخل، بينما تسيء معاملة المدنيين".وختم نتنياهو تصريحاته بالقول إن "حماس تحتجز الآن 59 محتجزًا، 24 منهم على قيد الحياة، وما لا يقل عن 35 جثة".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس في غزة وإسرائيل دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
https://sarabic.ae/20250226/أونروا-الضفة-الغربية-أصبحت-ساحة-معركة--1098202703.html
https://sarabic.ae/20250215/الأونروا-إنهاء-التمويل-الأمريكي-للوكالة-أدى-إلى-تفاقم-احتياجاتها-المالي-1097792432.html
https://sarabic.ae/20250214/الأونروا-ترفض-خطة-ترامب-لغزة-وتعترض-على-التهجير-القسري-للفلسطينيين-1097765007.html
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منظمة الأونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
منظمة الأونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الأونروا: على المجتمع الدولي النظر إلى الاقتراح العربي بشأن غزة

17:14 GMT 10.03.2025
© Sputnik . abedal kader albaiلازاريني في ختام اجتماع اللجنة الإستشارية لوكالة "الاونروا": إنذار مبكر بالكارثة التي تلوح في الأفق
لازاريني في ختام اجتماع اللجنة الإستشارية لوكالة الاونروا: إنذار مبكر بالكارثة التي تلوح في الأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Sputnik . abedal kader albai
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أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، أن "انهيار الوكالة سيخلق فراغا خطيرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن وسوريا ولبنان".
وقال لازاريني، إن "الوكالة تحتاج إلى دعم إضافي طارئ حتى تستطيع الاستمرار في العمل"، مشيرا إلى أن "هناك جهود في إسرائيل لإسكات المنظمات الداعمة للفلسطينيين".
وأوضح أن "إسرائيل ترفض تسهيل دخول وخروج الأفراد من معبر كرم أبو سالم"، داعيا المجتمع الدولي إلى النظر للاقتراح العربي بشأن قطاع غزة.
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26 فبراير, 15:10 GMT
وذكر لازاريني، أن "50 ألف طفل يرتادون مدارسنا، ونقدم خدمات صحية لـ100 ألف شخص في الضفة الغربية"، لافتا إلى أن "حقوق الفلسطينيين ستبقى قائمة بما فيها حق العودة حتى لو تم وقف عمل وكالتنا".
ووصف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت سابق، قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بـ "الخطير".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القرار من شأنه أن يعيد الأمور لنقطة الصفر مرة أخرى، وذلك بعد تحسن نسبي في دخول المساعدات والمواد الغذائية وبعض الأدوية للقطاع بعد وقف إطلاق النار، حيث كان يدخل ما بين 600 إلى 700 شاحنة يوميًا.
واعتبر أن الوقف الكامل لدخول المساعدات والوقود من المعابر ستكون له تأثيرات كبيرة ومأساوية، حيث سيدفع السكان الفلسطينيون وعددهم 2.3 مليون مواطن ثمنا باهظا إزاء القرار.
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وأوضح أنه لا يجوز على الإطلاق استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات السياسية، باعتباره أمرا مخالفا للقانون الدولي الإنساني، وقوانين الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة إبعاد موضوع المساعدات الإنسانية عما يحدث في المفاوضات.
وأنهى حديثه قائلًا: "في النهاية هذه المجموعة البشرية التي تتخطى 2.3 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، سيكونون ضحايا هذا القرار الخطير".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "حركة حماس لم تعد قادرة على التمتع بإمدادات المعونات ووقف إطلاق النار، كما كان الحال خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، من دون الإفراج عن الرهائن".
وأكد نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن إسرائيل قررت وقف إدخال المساعدات والإمدادات إلى غزة على ضوء رفض حماس لـ"منحى ويتكوف"، مضيفا أنه "إذا واصلت حماس التعنت في موقفها ولم تفرج عن مختطفينا فستكون لذلك تبعات إضافية".
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وحذر من أنه "إذا لم تتجاوب حركة حماس، فإن منع إدخال المساعدات سيكون مجرد بداية"، متابعا: "إذا كانت حماس تعتقد أنه من الممكن استمرار وقف إطلاق النار أو التمتع بشروط المرحلة الأولى من دون أن نطلق سراح المحتجزين، فهي مخطئة إلى حد كبير".
وأوضح أنه "لا مزيد من الغذاء المجاني في غزة"، مضيفا أن "حماس سيطرت على المساعدات التي يتم إدخالها إلى القطاع وحولتها إلى دخل، بينما تسيء معاملة المدنيين".
وختم نتنياهو تصريحاته بالقول إن "حماس تحتجز الآن 59 محتجزًا، 24 منهم على قيد الحياة، وما لا يقل عن 35 جثة".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس في غزة وإسرائيل دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
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