https://sarabic.ae/20250302/نتنياهو-يهدد-غزة-بعد-وقف-المساعدات-منع-الإمدادات-مجرد-بداية-1098318081.html

نتنياهو يهدد غزة بعد وقف المساعدات: منع الإمدادات مجرد بداية

نتنياهو يهدد غزة بعد وقف المساعدات: منع الإمدادات مجرد بداية

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "حركة حماس لم تعد قادرة على التمتع بإمدادات المعونات ووقف إطلاق النار، كما كان الحال خلال المرحلة... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T14:27+0000

2025-03-02T14:27+0000

2025-03-02T14:27+0000

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وأكد نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن إسرائيل قررت وقف إدخال المساعدات والإمدادات إلى غزة على ضوء رفض حماس لـ"منحى ويتكوف"، مضيفا أنه "إذا واصلت حماس التعنت في موقفها ولم تفرج عن مختطفينا فستكون لذلك تبعات إضافية".وحذر من أنه "إذا لم تتجاوب حركة حماس، فإن منع إدخال المساعدات سيكون مجرد بداية"، متابعا: "إذا كانت حماس تعتقد أنه من الممكن استمرار وقف إطلاق النار أو التمتع بشروط المرحلة الأولى من دون أن نطلق سراح المحتجزين، فهي مخطئة إلى حد كبير".وأوضح أنه "لا مزيد من الغذاء المجاني في غزة"، مضيفا أن "حماس سيطرت على المساعدات التي يتم إدخالها إلى القطاع وحولتها إلى دخل، بينما تسيء معاملة المدنيين".وختم نتنياهو تصريحاته بالقول إن "حماس تحتجز الآن 59 محتجزًا، 24 منهم على قيد الحياة، وما لا يقل عن 35 جثة".وأعلن مكتب نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل وافقت على اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية لا تزال ترفض المقترح، بحسب قوله.وقال مكتب نتنياهو في بيان له: "بعد مناقشة أمنية ترأسها رئيس الوزراء نتنياهو، وبمشاركة وزير الدفاع وكبار المسؤولين الدفاعيين وفريق التفاوض، تقرر أن إسرائيل تعتمد الخطوط العريضة التي اقترحها مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح".وأضاف: "في اليوم الأول من الاتفاق، سيتم إطلاق الإفراج عن الرهائن، الأحياء والأموات، وفي النهاية، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، الأحياء والأموات".وتابع البيان: "في حين وافقت إسرائيل على خطة ويتكوف، بهدف إعادة مختطفينا، تمسكت حماس حتى الآن برفضها قبول هذا المخطط. إذا غيرت حماس موقفها، فإن إسرائيل ستدخل على الفور في مفاوضات حول كل تفاصيل خطة ويتكوف".وأردف: "وفي حين أن حماس انتهكت الاتفاق مرارا وتكرارا، فإن إسرائيل لم تنتهكه. وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير فعالة. وقد حظي هذا البند بدعم رسالة جانبية من الإدارة الأمريكية السابقة، كما حظي بدعم إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس في غزة وإسرائيل دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ونصّ الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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