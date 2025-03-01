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مكتب نتنياهو يقول إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان - عاجل
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لقاء سبوتنيك
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عالم سبوتنيك
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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https://sarabic.ae/20250301/مكتب-نتنياهو-يقول-إن-إسرائيل-قبلت-مقترحا-أمريكيا-بشأن-هدنة-خلال-رمضان---عاجل-1098299240.html
مكتب نتنياهو يقول إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان - عاجل
مكتب نتنياهو يقول إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان - عاجل
سبوتنيك عربي
قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، م إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T22:34+0000
2025-03-01T22:34+0000
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إسرائيل, العالم العربي
إسرائيل, العالم العربي

مكتب نتنياهو يقول إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان - عاجل

22:34 GMT 01.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالعائدون إلى غزة يكافحون برد الشتاء والأمطار الغزيرة التي تقتحم خيامهم الضعيفة
العائدون إلى غزة يكافحون برد الشتاء والأمطار الغزيرة التي تقتحم خيامهم الضعيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، م إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان
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