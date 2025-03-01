https://sarabic.ae/20250301/مكتب-نتنياهو-يقول-إن-إسرائيل-قبلت-مقترحا-أمريكيا-بشأن-هدنة-خلال-رمضان---عاجل-1098299240.html
مكتب نتنياهو يقول إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان - عاجل
مكتب نتنياهو يقول إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان - عاجل
سبوتنيك عربي
قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، م إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T22:34+0000
2025-03-01T22:34+0000
2025-03-01T22:34+0000
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إسرائيل, العالم العربي
مكتب نتنياهو يقول إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان - عاجل
يتبع
قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، م إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة خلال رمضان