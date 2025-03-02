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مرايا العلوم
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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السيسي يستعرض أمام مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط جهود إعمار غزة
السيسي يستعرض أمام مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط جهود إعمار غزة
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T11:35+0000
2025-03-02T11:41+0000
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وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء أن "استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط يُعد خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، وأشار إلى الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس (آذار) 2024"، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ محاور هذه الشراكة.وتناول اللقاء أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، حيث تم التأكيد على ضرورة اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود، مؤكدة على أهمية دعم المساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار، وإقامة دولة فلسطينية كضمان لسلام دائم في المنطقة.وشهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.وأكدت المسؤولة الأوروبية على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيدة بالدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أعربت عن تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20250227/وزيرا-الخارجية-المصري-والروسي-يتبادلان-الرؤى-حول-التطورات-في-قطاع-غزة-وسوريا-1098230835.html
https://sarabic.ae/20250121/الرئاسة-المصرية-السيسي-وبوتين-يبحثان-تطورات-غزة-وسوريا-وأزمة-أوكرانيا---عاجل-1097012918.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الأخبار

السيسي يستعرض أمام مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط جهود إعمار غزة

11:35 GMT 02.03.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 02.03.2025)
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
تابعنا عبر
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء أن "استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط يُعد خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، وأشار إلى الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس (آذار) 2024"، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ محاور هذه الشراكة.
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وتناول اللقاء أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، حيث تم التأكيد على ضرورة اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

واستمعت المفوضة الأوروبية لرؤية الرئيس السيسي إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لبدء عمليات إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود، مؤكدة على أهمية دعم المساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار، وإقامة دولة فلسطينية كضمان لسلام دائم في المنطقة.
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وشهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وأكدت المسؤولة الأوروبية على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيدة بالدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أعربت عن تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
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