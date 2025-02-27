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روسيا تعتبر تصرفات إسرائيل في الجولان السوري انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك
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وزيرا الخارجية المصري والروسي يتبادلان الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وسوريا
وزيرا الخارجية المصري والروسي يتبادلان الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وسوريا
سبوتنيك عربي
أشاد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مؤكدا الحرص على مواصلة الارتقاء بها. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T12:59+0000
2025-02-27T12:59+0000
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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه جرى اتصال بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.وأكد عبد العاطي، على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدا بالتعاون الثنائى فى المجالات المختلفة وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران.ووفقا لبيان الخارجية المصرية، شهد الاتصال تبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات فى قطاع غزة وسوريا، حيث استعرض الوزير عبد العاطى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم 4 مارس المقبل، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما تناول الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار فى غزة مع بقاء الفلسطينيين على ارضهم.وشددا وزير الخارجية المصري، على رفض القاهرة لتهجير الفلسطينيين من القطاع وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.كما بحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية ان تكون مصدر استقرار بالإقليم. ووافق المجلس الفيدرالي الروسي في، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على بروتوكول بين روسيا ومصر في تمديد فترة القرض الممنوح لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي روسيا وجمهورية مصر العربية بشأن تقديم روسيا ائتمان تصدير حكومي لبناء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015. ووقّع الطرفان على البروتوكول الملحق بها في موسكو في 1 يوليو/تموز 2024، وفي القاهرة في 22 سبتمبر/أيلول 2024.وقال نائب وزير المال فلاديمير كوليتشيف: "من المخطط تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، مع إعفاء المدين من دفع الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب".وأوضح أن تنفيذ البروتوكول سيسمح لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليًا 185 مليون دولار، ونتيجة لذلك، ستستأنف روسيا تمويل المشروع باستخدام أموال قرض الدولة.ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.ويتضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
https://sarabic.ae/20241119/مصر-تعلن-عن-تطور-هام-بشأن-محطة-الضبعة-النووية-بالتعاون-مع-روسيا-فيديو-1094970420.html
https://sarabic.ae/20241202/أمجد-الوكيل-مشروع-محطة-الضبعة-النووية-يعكس-عمق-العلاقات-الاستراتيجية-بين-مصر-وروسيا---1095398004.html
https://sarabic.ae/20250226/رئيس-هيئة-المحطات-النووية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-مشروع-الضبعة-1098186615.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزيرا الخارجية المصري والروسي يتبادلان الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وسوريا

12:59 GMT 27.02.2025
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أشاد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مؤكدا الحرص على مواصلة الارتقاء بها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه جرى اتصال بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وأكد عبد العاطي، على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدا بالتعاون الثنائى فى المجالات المختلفة وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران.
إتمام تركيب شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
مصر تعلن عن تطور هام بشأن محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا... فيديو
19 نوفمبر 2024, 15:48 GMT
ووفقا لبيان الخارجية المصرية، شهد الاتصال تبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات فى قطاع غزة وسوريا، حيث استعرض الوزير عبد العاطى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم 4 مارس المقبل، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما تناول الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار فى غزة مع بقاء الفلسطينيين على ارضهم.
وشددا وزير الخارجية المصري، على رفض القاهرة لتهجير الفلسطينيين من القطاع وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
كما بحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية ان تكون مصدر استقرار بالإقليم.
الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
أمجد الوكيل: مشروع محطة الضبعة النووية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا
2 ديسمبر 2024, 09:53 GMT
ووافق المجلس الفيدرالي الروسي في، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على بروتوكول بين روسيا ومصر في تمديد فترة القرض الممنوح لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي روسيا وجمهورية مصر العربية بشأن تقديم روسيا ائتمان تصدير حكومي لبناء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015. ووقّع الطرفان على البروتوكول الملحق بها في موسكو في 1 يوليو/تموز 2024، وفي القاهرة في 22 سبتمبر/أيلول 2024.
وقال نائب وزير المال فلاديمير كوليتشيف: "من المخطط تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، مع إعفاء المدين من دفع الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب".
الدكتور محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
رئيس هيئة المحطات النووية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في مشروع الضبعة
أمس, 09:26 GMT
وأوضح أن تنفيذ البروتوكول سيسمح لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليًا 185 مليون دولار، ونتيجة لذلك، ستستأنف روسيا تمويل المشروع باستخدام أموال قرض الدولة.
ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
ويتضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.
وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
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