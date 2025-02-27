https://sarabic.ae/20250227/وزيرا-الخارجية-المصري-والروسي-يتبادلان-الرؤى-حول-التطورات-في-قطاع-غزة-وسوريا-1098230835.html

وزيرا الخارجية المصري والروسي يتبادلان الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وسوريا

وزيرا الخارجية المصري والروسي يتبادلان الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وسوريا

سبوتنيك عربي

أشاد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مؤكدا الحرص على مواصلة الارتقاء بها. 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T12:59+0000

2025-02-27T12:59+0000

2025-02-27T12:59+0000

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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه جرى اتصال بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.وأكد عبد العاطي، على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدا بالتعاون الثنائى فى المجالات المختلفة وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران.ووفقا لبيان الخارجية المصرية، شهد الاتصال تبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات فى قطاع غزة وسوريا، حيث استعرض الوزير عبد العاطى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم 4 مارس المقبل، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما تناول الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار فى غزة مع بقاء الفلسطينيين على ارضهم.وشددا وزير الخارجية المصري، على رفض القاهرة لتهجير الفلسطينيين من القطاع وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.كما بحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية ان تكون مصدر استقرار بالإقليم. ووافق المجلس الفيدرالي الروسي في، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على بروتوكول بين روسيا ومصر في تمديد فترة القرض الممنوح لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي روسيا وجمهورية مصر العربية بشأن تقديم روسيا ائتمان تصدير حكومي لبناء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015. ووقّع الطرفان على البروتوكول الملحق بها في موسكو في 1 يوليو/تموز 2024، وفي القاهرة في 22 سبتمبر/أيلول 2024.وقال نائب وزير المال فلاديمير كوليتشيف: "من المخطط تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، مع إعفاء المدين من دفع الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب".وأوضح أن تنفيذ البروتوكول سيسمح لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليًا 185 مليون دولار، ونتيجة لذلك، ستستأنف روسيا تمويل المشروع باستخدام أموال قرض الدولة.ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.ويتضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

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