https://sarabic.ae/20250121/الرئاسة-المصرية-السيسي-وبوتين-يبحثان-تطورات-غزة-وسوريا-وأزمة-أوكرانيا---عاجل-1097012918.html
السيسي وبوتين يبحثان التعاون الثنائي وتطورات غزة وسوريا وأوكرانيا
السيسي وبوتين يبحثان التعاون الثنائي وتطورات غزة وسوريا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحثا تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T15:42+0000
2025-01-21T15:42+0000
2025-01-21T16:03+0000
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يشمل التعاون في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية.وأشار الرئيس المصري إلى أهمية إطلاق مسار سياسي قائم على حل الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتطرق الاتصال أيضا إلى الوضع في سوريا، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واستعادة الاستقرار. كما ناقش الزعيمان كذلك تطورات الأوضاع في لبنان، السودان، ليبيا، والأزمة الأوكرانية، مع تأكيد أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام.
https://sarabic.ae/20250121/مصر-تعلن-خبرا-سارا-قناة-السويس-تتجهز-لاستقبال-حركة-ملاحية-غير-مسبوقة-1097012335.html
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فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
السيسي وبوتين يبحثان التعاون الثنائي وتطورات غزة وسوريا وأوكرانيا
15:42 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 16:03 GMT 21.01.2025)
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحثا تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يشمل التعاون في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية
.
وناقش الرئيسان التطورات الإقليمية، خاصة الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ودورها في ضمان تنفيذه وتيسير دخول المساعدات الإنسانية.
وأشار الرئيس المصري إلى أهمية إطلاق مسار سياسي قائم على حل الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتطرق الاتصال أيضا إلى الوضع في سوريا، حيث أكد الرئيس السيسي
على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واستعادة الاستقرار.
كما ناقش الزعيمان كذلك تطورات الأوضاع في لبنان، السودان، ليبيا، والأزمة الأوكرانية، مع تأكيد أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حرصه الدائم على التواصل والتنسيق مع الرئيس السيسي، مثمناً الدور المصري المحوري في التوصل لاتفاق غزة، معرباً عن تقديره بلاده للمساعي المصرية الدائمة للحفاظ على استقرار المنطقة، ودعمه للعلاقات الاقتصادية مع مصر.