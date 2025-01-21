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مصر تعلن خبرا سارا... قناة السويس تتجهز لاستقبال حركة ملاحية غير مسبوقة
مصر تعلن خبرا سارا... قناة السويس تتجهز لاستقبال حركة ملاحية غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، اليوم الثلاثاء، أنها تستعد لبدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى خلال الربع الأول من عام 2025. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T15:21+0000
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وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة في بيان، أن المشروع الذي يمتد لمسافة 10 كيلومترات، سيزيد من كفاءة القناة وقدرتها الاستيعابية بما يتيح مرور 6-8 سفن إضافية يوميا.وأكد أنه تم استكمال كافة التجهيزات الملاحية، بما في ذلك إصدار الخرائط الجديدة وتأمين المجرى الملاحي.وأشار ربيع إلى التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لضمان عودة الخطوط الملاحية الكبرى لاستخدام القناة بالتزامن مع استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، مدعوما بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.من جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، عن تفاؤله بعودة حركة الملاحة تدريجيًا إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أهمية قناة السويس كحلقة وصل لا غنى عنها لسلاسل الإمداد العالمية، مقارنة بالبدائل مثل رأس الرجاء الصالح التي تفتقر إلى البنية التحتية والمزايا الأمنية.وكانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت بنسبة 60% في عام 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر والهجمات على السفن.وشهدت المنطقة مؤخرا توقيع اتفاق هدنة بوساطة دولية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يعزز آمال عودة الاستقرار للحركة التجارية في البحر الأحمر.
https://sarabic.ae/20250121/السيسي-يتطلع-للتهدئة-في-باب-المندب-بعد-تكبد-بلاده-خسائر-كبيرة-1096995033.html
https://sarabic.ae/20241228/نقلة-نوعية-مصر-تعلن-نجاح-التشغيل-التجريبي-لـازدواج-قناة-السويس-1096284041.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

مصر تعلن خبرا سارا... قناة السويس تتجهز لاستقبال حركة ملاحية غير مسبوقة

15:21 GMT 21.01.2025
© AP Photo / Amr Nabilقناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، اليوم الثلاثاء، أنها تستعد لبدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة في بيان، أن المشروع الذي يمتد لمسافة 10 كيلومترات، سيزيد من كفاءة القناة وقدرتها الاستيعابية بما يتيح مرور 6-8 سفن إضافية يوميا.
وأكد أنه تم استكمال كافة التجهيزات الملاحية، بما في ذلك إصدار الخرائط الجديدة وتأمين المجرى الملاحي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
السيسي يتطلع للتهدئة في باب المندب بعد تكبد بلاده خسائر كبيرة
09:23 GMT
وأشار ربيع إلى التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لضمان عودة الخطوط الملاحية الكبرى لاستخدام القناة بالتزامن مع استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، مدعوما بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد البيان استمرار تقديم الخدمات الملاحية بشكل طبيعي، مع استئناف بعض خطوط الملاحة الكبرى على طريق التجارة بين جنوب آسيا وأوروبا اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يناير/كانون الثاني الجاري.
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
"نقلة نوعية".. مصر تعلن نجاح التشغيل التجريبي لـ"ازدواج قناة السويس"
28 ديسمبر 2024, 14:49 GMT
من جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، عن تفاؤله بعودة حركة الملاحة تدريجيًا إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أهمية قناة السويس كحلقة وصل لا غنى عنها لسلاسل الإمداد العالمية، مقارنة بالبدائل مثل رأس الرجاء الصالح التي تفتقر إلى البنية التحتية والمزايا الأمنية.
وكانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت بنسبة 60% في عام 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر والهجمات على السفن.
وشهدت المنطقة مؤخرا توقيع اتفاق هدنة بوساطة دولية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يعزز آمال عودة الاستقرار للحركة التجارية في البحر الأحمر.
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