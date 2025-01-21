https://sarabic.ae/20250121/السيسي-يتطلع-للتهدئة-في-باب-المندب-بعد-تكبد-بلاده-خسائر-كبيرة-1096995033.html

السيسي يتطلع للتهدئة في باب المندب بعد تكبد بلاده خسائر كبيرة

السيسي يتطلع للتهدئة في باب المندب بعد تكبد بلاده خسائر كبيرة

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تطلع بلاده إلى تهدئة الأوضاع في مضيق باب المندب بعدما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T09:23+0000

2025-01-21T09:23+0000

2025-01-21T09:23+0000

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جاء ذلك خلال مباحثاته مع أرسينيو دومينجيز، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، التي تناولت سبل استعادة الأمن في تلك المنطقة الحيوية للتجارة البحرية، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الصحيفة إلى تأكيد السيسي على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة باعتبارها الجهة الدولية التي تجمع الأطراف المعنية من ناحية والأطراف الفاعلة في مجال الشحن البحري، من ناحية أخرى.وفي تصريحات سابقة، وصف الرئيس المصري باب المندب بأنه "قضية أمن قومي مصري وعربي"، كما أكد أن "الظروف الجيوسياسية أثرت سلبيا على إيرادات قناة السويس".وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال في تصريحات سابقة إن مصر تكبدت خسائر تقدّر بـ8 مليارات دولار، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نتيجة تراجع عائدات قناة السويس، إثر التوترات في باب المندب.وتسببت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلى تعطيل طريق الشحن الحيوي للتجارة بين الشرق والغرب، مع إعادة توجيه الشحنات لفترة طويلة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن ونتج عن ذلك ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.وقبل أيام، رحب السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وقال إن ذلك تحقق بجهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

https://sarabic.ae/20241101/مصر-تكشف-عن-حجم-خسارة-اقتصادها-من-هجمات-أنصار-الله-في-باب-المندب-والبحر-الأحمر-1094405241.html

https://sarabic.ae/20240306/السيسي-يحذر-من-خطورة-اتساع-محاور-وجبهات-الصراع-بما-يهدد-الأمن-والاستقرار-الإقليمي-1086716145.html

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