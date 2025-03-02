https://sarabic.ae/20250302/مصر-تؤكد-سعيها-لاستدامة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-بجميع-بنوده-1098313377.html

مصر تؤكد سعيها لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنوده

مصر تؤكد سعيها لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنوده

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T12:56+0000

2025-03-02T12:56+0000

2025-03-02T12:56+0000

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ونقلت بوابة "الأهرام" عن الوزير المصري، تنويهه بضرورة ضمان استمرار دخول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى القطاع دون توقف، مع بدء التحرك للتفاوض من أجل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.وأضاف عبد العاطي أن "مصر تسعى لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنوده"، مؤكدًا أن "الاتحاد الأوروبي يعد أكبر داعم للسلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه "إذا توفرت الإرادة السياسية، يمكن اكتمال جميع مراحل الاتفاق حتى الوصول إلى وقف دائم"، معربًا عن تطلع مصر للدور الأوروبي في هذا الشأن.من جانبها، أكدت دوبرافكا سويتشا أن "الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة"، مشيرة إلى أن مصر شريك أساسي في هذه الجهود، وأضافت أن هناك قيمًا مشتركة وتعاونًا قويًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن مصر هي أساس الاستقرار والأمان في المنطقة.وفي وقت سابق، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء أن "استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط يُعد خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، وأشار إلى الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس (آذار) 2024"، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ محاور هذه الشراكة.واستمعت المفوضة الأوروبية لرؤية الرئيس السيسي إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لبدء عمليات إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين.

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