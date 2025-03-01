رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث خطة إعادة إعمار غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250301/رئيس-الوزراء-المصري-يستقبل-نظيره-الفلسطيني-لبحث-خطة-إعادة-إعمار-غزة-1098292463.html
رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث خطة إعادة إعمار غزة
رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث خطة إعادة إعمار غزة
سبوتنيك عربي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين ووزير الخارجية، وذلك بمقر مجلس الوزراء في... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T12:28+0000
2025-03-01T12:28+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092541049_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d2b80aff960b76ecae864313ddadf054.jpg
وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، فيما مثل الجانب الفلسطيني الدكتور وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، وفق ما ذكر موقع "مبتدا".تأكيد الدعم المصريجدد رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء تأكيد دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، خاصة الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية أعدت خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحفاظ على بقاء المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية الإعمار.وشدد مدبولي على أن مصر تبذل قصارى جهودها لدعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو من خلال دعم جهود إعادة إعمار غزة.تقدير فلسطيني للجهود المصريةمن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وجهود إعادة إعمار غزة، وكذلك الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة المصرية.وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الاجتماع تناول جهود التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لإنهاء صياغة خطة إعادة الإعمار، تمهيدًا لعرضها على القمة العربية. كما تم بحث التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.ويوم الخميس الماضي، وصل وفدان من إسرائيل وقطر إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي.وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان لها، أن "الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".وتابع البيان: "كما يبحث الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة".وأكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن إسرائيل أفرجت عن 600 معتقل فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وأن محاولات إسرائيل تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باءت بالفشل.
https://sarabic.ae/20250226/بطاقة-حمراء-لإسرائيل-حملة-تجتاح-الملاعب-الأوروبية-لدعم-فلسطين-1098213908.html
https://sarabic.ae/20250228/مسؤول-إسرائيلي-بارز-احتمال-استئناف-الحرب-ليس-وسيلة-تفاوضية-1098276656.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092541049_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cfbb5b83cb31b6554799c5198564a84e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث خطة إعادة إعمار غزة

12:28 GMT 01.03.2025
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين ووزير الخارجية، وذلك بمقر مجلس الوزراء في القاهرة. وجرى خلال اللقاء بحث ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، التي سيتم عرضها على القمة العربية الطارئة المقرر عقدها يوم 4 مارس/ آذار الجاري.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، فيما مثل الجانب الفلسطيني الدكتور وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، وفق ما ذكر موقع "مبتدا".

تأكيد الدعم المصري

جدد رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء تأكيد دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، خاصة الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية أعدت خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحفاظ على بقاء المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية الإعمار.
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
"بطاقة حمراء لإسرائيل".. حملة تجتاح الملاعب الأوروبية لدعم فلسطين
26 فبراير, 21:17 GMT
وشدد مدبولي على أن مصر تبذل قصارى جهودها لدعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو من خلال دعم جهود إعادة إعمار غزة.

تقدير فلسطيني للجهود المصرية

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وجهود إعادة إعمار غزة، وكذلك الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة المصرية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الاجتماع تناول جهود التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لإنهاء صياغة خطة إعادة الإعمار، تمهيدًا لعرضها على القمة العربية. كما تم بحث التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
القصف الإسرائيل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مسؤول إسرائيلي بارز: احتمال استئناف الحرب في قطاع غزة ليس وسيلة تفاوضية
أمس, 21:36 GMT
ويوم الخميس الماضي، وصل وفدان من إسرائيل وقطر إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي.
وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان لها، أن "الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".
وتابع البيان: "كما يبحث الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة".
وأكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن إسرائيل أفرجت عن 600 معتقل فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وأن محاولات إسرائيل تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باءت بالفشل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала