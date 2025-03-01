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رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث خطة إعادة إعمار غزة

رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث خطة إعادة إعمار غزة

سبوتنيك عربي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين ووزير الخارجية، وذلك بمقر مجلس الوزراء في... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T12:28+0000

2025-03-01T12:28+0000

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وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، فيما مثل الجانب الفلسطيني الدكتور وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، وفق ما ذكر موقع "مبتدا".تأكيد الدعم المصريجدد رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء تأكيد دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، خاصة الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية أعدت خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحفاظ على بقاء المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية الإعمار.وشدد مدبولي على أن مصر تبذل قصارى جهودها لدعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو من خلال دعم جهود إعادة إعمار غزة.تقدير فلسطيني للجهود المصريةمن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وجهود إعادة إعمار غزة، وكذلك الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة المصرية.وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الاجتماع تناول جهود التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لإنهاء صياغة خطة إعادة الإعمار، تمهيدًا لعرضها على القمة العربية. كما تم بحث التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.ويوم الخميس الماضي، وصل وفدان من إسرائيل وقطر إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي.وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان لها، أن "الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".وتابع البيان: "كما يبحث الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة".وأكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن إسرائيل أفرجت عن 600 معتقل فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وأن محاولات إسرائيل تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باءت بالفشل.

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