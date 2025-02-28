https://sarabic.ae/20250228/مسؤول-إسرائيلي-بارز-احتمال-استئناف-الحرب-ليس-وسيلة-تفاوضية-1098276656.html

مسؤول إسرائيلي بارز: احتمال استئناف الحرب ليس وسيلة تفاوضية

مسؤول إسرائيلي بارز: احتمال استئناف الحرب ليس وسيلة تفاوضية

سبوتنيك عربي

صرّح مسؤول سياسي إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن "احتمال العودة إلى الحرب ليس خطوة تهدف إلى التفاوض". 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T21:36+0000

2025-02-28T21:36+0000

2025-02-28T21:36+0000

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وأشار في تصريحات لموقع "i24 News" الإخباري الإسرائيلي، إلى "وجود تفاهمات مع الجانب الأمريكي، الذي سيدعم هذه الخطوات إذا قررت إسرائيل استئناف العمليات العسكرية".ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا أمنيا، بعد أن صرح مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلبة، إنه "من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الإسرائيلي من القاهرة الليلة". وقال المسؤول إن "المحادثات ستستمر غدا السبت"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". واستؤنفت بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال مصدران أمنيان مصريان، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يوما إضافية. وأضافت المصادر أن "حماس" تعارض من ناحيتها التمديد، وتصر على المضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم الاتفاق عليه في الأصل، والمقصود من المرحلة الثانية أن تتضمن خطوات تؤدي إلى إنهاء دائم للحرب.وكانت حركة "حماس" طالبت، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة.ونشرت الحركة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أنه "مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تؤكد الحركة التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله".وشددت الحركة الفلسطينية على أن "استمرار الاتفاق مرهون بإنهاء العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل بما في ذلك من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) جنوبي القطاع".ويشار إلى أنه اكتملت، أمس الخميس، دفعات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.من المقرر أن تنتهي مدة المرحلة الأولى، غدا السبت، لكن القوات الإسرائيلية تسعى لتمديدها لاستعادة أكثر من 60 أسيرا ما زالوا في قطاع غزة.وتسلمت إسرائيل، أمس الخميس، جثامين أربعة أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما بدأت إسرائيل عملية الإفراج عن أسرى فلسطينيين كانت قد عرقلت إطلاق سراحهم منذ السبت الماضي، وذلك الليلة، في إطار استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفرجت "حماس"، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المحتجزين الأحياء، إلا أن إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.

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https://sarabic.ae/20250228/بعد-تلويحها-بعدم-الانسحاب-من-فيلادلفيا-هل-تعرقل-إسرائيل-بدء-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة؟-1098268902.html

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