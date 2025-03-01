https://sarabic.ae/20250301/الإمارات-إبحار-سفينة-زايد-الإنسانية-السابعة-إلى-غزة-فيديو-1098297327.html

الإمارات.. إبحار "سفينة زايد" الإنسانية السابعة إلى غزة.. فيديو

الإمارات.. إبحار "سفينة زايد" الإنسانية السابعة إلى غزة.. فيديو

سبوتنيك عربي

ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم سكان قطاع غزة وفي إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبحرت "سفينة زايد" الإنسانية السابعة من ميناء الحمرية... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T18:06+0000

2025-03-01T18:06+0000

2025-03-01T18:06+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وذكرت صحيفة "البيان"، مساء اليوم السبت، أن السفينة تحمل 5820 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومواد إيواء، من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها.وذكرت الصحيفة أن هذه السفينة السابعة تأتي ضمن توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تأكيدا على نهجها الإنساني الراسخ في تقديم العون والإغاثة للشعوب المتضررة.وتشارك في هذه الجهود عدة جهات إماراتية، من بينها هيئة الهلال الأحمر ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وجمعية الفجيرة الخيرية وجمعية دار البر، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.ويُعد إرسال السفينة الإماراتية رقم 7 استمرارا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها الإمارات لتقديم الإغاثة العاجلة للفلسطينيين، تأكيدا على التزامها بدعم القضايا الإنسانية في المنطقة.ويشار إلى أنه اكتمل، أول أمس الخميس، تسليم دفعات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع بين حركة حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.ومن المقرر أن تنتهي مدة المرحلة الأولى، اليوم السبت، لكن القوات الإسرائيلية تسعى لتمديدها لاستعادة أكثر من 60 أسيرا ما زالوا في قطاع غزة.وتسلمت إسرائيل، أول أمس الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما بدأت إسرائيل عملية الإفراج عن أسرى فلسطينيين كانت قد عرقلت إطلاق سراحهم، منذ السبت الماضي، وذلك يوم أمس، في إطار استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفرجت "حماس"، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المحتجزين الأحياء، إلا أن إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250205/الإمارات-تصدر-بيانا-بشأن-دعوات-تهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097510950.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل