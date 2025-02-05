https://sarabic.ae/20250205/الإمارات-تصدر-بيانا-بشأن-دعوات-تهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097510950.html
الإمارات تصدر بيانا بشأن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
الإمارات تصدر بيانا بشأن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بيانا بعد دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واستضافتهم في دول مجاورة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T17:00+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا أكدت فيه الخارجية التزام الإمارات الراسخ بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على موقفها التاريخي الثابت تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني.وشددت على أهمية إيجاد حل سياسي جاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مؤكدةً قناعتها بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين، بحسب البيان.وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها، أن "التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، تتطلب تعزيز قنوات التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسيرة السلام الشامل". وجددت الإمارات مطالبتها للمجتمع الدولي بـ"تعزيز جميع الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".وحثت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهم، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.وشددت الوزارة على أهمية تجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وأكدت أن "الأولوية القصوى، بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يجب أن تنصب على إنهاء التطرف والتوتر والعنف، وحماية أرواح جميع المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع".وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بيانا حاسما أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرتها "محاولة لترويج سيناريو تهجير الفلسطينيين".ونقلت "الهيئة الوطنية للإعلام" في مصر، بيان الجامعة العربية، الذي أكدت فيه رفضها القاطع لهذا الطرح على المستويين العربي والدولي، محذرة من أن "مثل هذه التصريحات تُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، كما تُعطّل تحقيق حل الدولتين كمسار وحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".يأتي ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن أبناء القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.
https://sarabic.ae/20250205/بعد-خطة-غزة-ترامب-يجهز-لمفاجأة-ثقيلة-في-دولة-عربية-1097509186.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة
العالم العربي, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة
الإمارات تصدر بيانا بشأن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بيانا بعد دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واستضافتهم في دول مجاورة.
ونقلت وكالة
الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا أكدت فيه الخارجية التزام الإمارات الراسخ بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على موقفها التاريخي الثابت تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت على أهمية إيجاد حل سياسي جاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مؤكدةً قناعتها بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين، بحسب البيان.
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها، أن "التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، تتطلب تعزيز قنوات التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسيرة السلام الشامل". وجددت الإمارات مطالبتها للمجتمع الدولي بـ"تعزيز جميع الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".
كما جددت الإمارات رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومحاولة تهجيره، ودعت إلى الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية، التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوّض فرص السلام والتعايش.
وحثت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهم، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.
وشددت الوزارة على أهمية تجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وأكدت أن "الأولوية القصوى، بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يجب أن تنصب على إنهاء التطرف والتوتر والعنف، وحماية أرواح جميع المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع".
وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بيانا حاسما أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرتها "محاولة لترويج سيناريو تهجير الفلسطينيين".
ونقلت "الهيئة
الوطنية للإعلام" في مصر، بيان الجامعة العربية، الذي أكدت فيه رفضها القاطع لهذا الطرح على المستويين العربي والدولي، محذرة من أن "مثل هذه التصريحات تُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، كما تُعطّل تحقيق حل الدولتين كمسار وحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وشدد البيان على أن "القضية الفلسطينية تظل محور إجماع عربي"، مؤكدًا ثبات الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن أبناء القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.