https://sarabic.ae/20250318/حماس-تطالب-الوسطاء-بتحميل-نتنياهو-المسؤولية-عن-خرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1098731277.html

حماس تطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار

حماس تطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

طالبت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الوسطاء بتحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن قرار... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T02:52+0000

2025-03-18T02:52+0000

2025-03-18T02:52+0000

العالم العربي

غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

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القاهرة – سبوتنيك. وجاء في بيان للحركة، "نحمّل نتنياهو المجرم والاحتلال الصهيوني النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة، وعلى المدنيين العزّل، وشعبنا الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرّض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة".وتابع: ""ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤوليتهما التاريخية في دعم صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكسر الحصار الظالم المضروب على قطاع غزة"، داعيًا "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل لأخذ قرار يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وإلزامه بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة".واليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة عدة أهداف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.وأوضح البيان أن الهجمات تأتي "بناءً على توجيهات المستوى السياسي".في ذات الصدد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد حركة حماس في غزة.وجاء في بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، "أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد منظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، وذلك بعد أن رفضت حماس مراراً وتكراراً إطلاق سراح رهائننا، ورفضت كل العروض التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف ومن الوسطاء".وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه "في ختام تقييم الوضع تقرر انه اعتبارًا من الساعة 02:00 تتغير تعليمات الجبهة الداخلية حيث ستنتقل مناطق غلاف غزة من الأنشطة الكاملة إلى الأنشطة المحدودة التي لا تسمح باجراء الأنشطة التعليمية".وأضاف أن "باقي المناطق تبقى دون تغيير".يذكر أن القاهرة استضافت في 4 مارس/ آذار الجاري، قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.ونص البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على اعتماد القادة العرب الخطة المصرية المطروحة بالتنسيق مع فلسطين والدول العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، باعتبارها "خطة عربية جامعة"، وتعهدوا "بالعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة".وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي استمرت لمدة ستة أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وانتهت المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، في الأول من مارس/ آذار الجاري، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250318/ارتفاع-عدد-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-إلى-140-قتيلا-و300-جريح-1098731149.html

https://sarabic.ae/20250318/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-عدة-أهداف-لحركة-حماس-في-جميع-أنحاء-قطاع-غزة--1098731013.html

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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس