https://sarabic.ae/20250318/خبراء-لـ-سبوتنيك-القصف-الإسرائيلي-في-غزة-ينسف-جهود-الوسطاء-وينذر-بكارثة-1098757851.html

خبراء لـ "سبوتنيك": القصف الإسرائيلي في غزة ينسف جهود الوسطاء وينذر بكارثة

خبراء لـ "سبوتنيك": القصف الإسرائيلي في غزة ينسف جهود الوسطاء وينذر بكارثة

سبوتنيك عربي

حذر مراقبون من عملية الغدر التي قام بها الجيش الإسرائيلي بقصف غزة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، مؤكدين أن تداعياتها ستكون كارثية على الشرق الأوسط... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T18:44+0000

2025-03-18T18:44+0000

2025-03-18T18:44+0000

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ويرى الخبراء أن العملية التي جاءت بدعم أمريكي تنسف جهود الوسطاء التي أحرزت تقدما ملحوظًا، لا سيما في ظل تقديم المقاومة الكثير من المرونة، محذرين من انزلاق الأوضاع لحرب شاملة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة. بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.تمويل وشراكة أمريكيةاعتبر ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جاء بضوء أخضر من ترامبЛ لقتل وإبادة الأطفال والنساء والمدنيين والعزل من أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف تنفيذ مخطط التهجير.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا يمثل هروبا إسرائيليًا رسميًا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، كما يعد تعطيلا للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار.وأوضح أن العدوان الإسرائيلى جريمة إنسانية فظيعة ترتكب بدم بارد؛ تتطلب من المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين الأبرياء، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة والعالم، حيث أن استمرار العدوان الإسرائيلى سيؤدى إلى نتائج كارثية تهدد شعب محاصر منذ اكثر من 16 شهرًا.وتابع: "بهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الممول من قبل الإدارة الأمريكية تريد الضغط على حماس من أجل المزيد من الأسرى وفق الشروط الإسرائيلية".ويرى أن الإدارة الأمريكية شريكة في حرب الإبادة مع إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وكافة التصريحات الأمريكية بخصوص الاتفاق مذبذبة وغير واضحة.مخاطر قائمةمن جانبه اعتبر أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن استئناف الاحتلال للقتال وعدم الالتزام بما وقعت عليه إسرائيل، أمر بالغ الخطورة، يهدر جهود الوسطاء والرعاة، بعد ما تم تحقيقه من تقدم ملموس حتى على صعيد المفاوضات الأمريكية المباشرة مع المقاومة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المقاومة أبدت مرونة، وتجاهلت عدم انسحاب الجانب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا طبقا للاتفاق، وتجاهلت قتل واستهداف عناصر مدنية داخل القطاع أثناء وقف إطلاق النار، وآخرها الاستهدافات الإسرائيلية لبعض الإعلاميين وغيرها من الأمور التي تم تجاوزها بضغوط من الوسطاء.وتابع: "حينما يتدخل الوسطاء حاليا لإقناع المقاومة بضبط النفس والعودة للتفاوض وإبداء المرونة لن يتم الاستجابة كما كانت، في ظل فقدان المصداقية للجانب الإسرائيلي وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه".وقال إن "الدعم الأمريكي والموافقة على هذه العملية الجبانة التي استهدفت بدون إنذار المدنيين، تشكل خطورة على استقرار الشرق الأوسط في ظل المشاهد المتداخلة، حيث هناك اشتباكات بين حزب الله والإدارة السورية الجديدة، وعدوان على الحوثي، واستهداف لمواقع في اليمن، وكلها أمور متزامنة، الهدف منها تقليص عمليات الإسناد للرد عما يحدث في قطاع غزة".وأوضح أن الجانب المصري بالمشاركة مع أطراف دوليين وإقليميين يسعى للجم العدوان واقتصاره على عملية محدودة وليس عدوانا شاملا، لكن هذه الجهود يجب أن تتزامن مع فضح هذه الممارسات أمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي، وإدانته في كل المحافل الدولية، والتأكيد على أن هذه العمليات تضحي بأرواح الإسرائيليين، وهي آلاعيب من نتنياهو بهدف تقليل ثمن الصفقة، والحصول عليها مجانا.ويرى أن "نتنياهو لا يأبه بحياة 59 أسيرا إسرائيليا، بل يهتم فقط بتأمين وجود الداعمين لحكومته من المتطرفين أمثال سموتريتش وبن غفير وقطعان المستوطنين الذين يريدون ضم أراضي جديدة".وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع للجم هذا العدوان في أقرب وقت وفضح الممارسات الإسرائيلية وتضييق الخناق عليه، خاصة أنها ليست في محل توافق بالداخل الإسرائيلي.وبدورها، طالبت حركة حماس الفلسطينية، الوسطاء بتحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن قرار استئناف الحرب في القطاع يعرض المحتجزين في غزة إلى مصير مجهول.وجاء في بيان للحركة: "نحمّل نتنياهو المجرم والاحتلال الصهيوني النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة، وعلى المدنيين العزّل، وشعبنا الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرّض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة".وأضاف البيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول. ونطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".

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