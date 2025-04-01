https://sarabic.ae/20250401/إيران-تعلن-للمرة-الأولى-أنها-قد-تضطر-لإنتاج-السلاح-النووي-1099121547.html

إيران تعلن للمرة الأولى أنها قد "تضطر" لإنتاج السلاح النووي

إيران تعلن للمرة الأولى أنها قد "تضطر" لإنتاج السلاح النووي

سبوتنيك عربي

حذّر علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، من "تغيير مسار برنامج إيران النووي، إذا تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة الأمريكية". 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T06:56+0000

2025-04-01T06:56+0000

2025-04-01T06:56+0000

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وقال لاريجاني، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "فتوى المرشد تحرّم السلاح النووي، لكن للعمل السياسي شأن آخر، فإذا أخطأت أمريكا، قد نضطر لإنتاج السلاح تحت ضغط شعبي".وأضاف أن "عقلاءهم (الأمريكيين) أنفسهم أدركوا أنه إذا هاجموا إيران، فسيدفعونها نحو السلاح النووي"، مقللًا من تأثير الخيار العسكري على برنامج بلاده النووي.وتابع لاريجاني: "حتى لو هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية، منشآتنا، فلن تتمكن من تأخير تقدمنا النووي لأكثر من عام أو عامين، لأننا اتخذنا التدابير اللازمة لهذا الأمر".وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي، عن "محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين".وهدد ترامب، في تصريحات له، بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران، إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني"."ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة)".وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني..وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهران لإبرام اتفاق نووي جديد.

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https://sarabic.ae/20250331/قادة-في-الحرس-الثوري-يحذرون-ترامب-لأمريكا-10-قواعد-عسكرية-و50-ألف-جندي-في-محيط-إيران-1099115245.html

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم