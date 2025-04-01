https://sarabic.ae/20250401/إيران-العملية-العسكرية-ضدنا-لن-تبقى-دون-عواقب-1099120214.html

إيران: العملية العسكرية ضدنا لن تبقى دون عواقب

إيران: العملية العسكرية ضدنا لن تبقى دون عواقب

سبوتنيك عربي

أكد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، أمس الاثنين، أن "القادة العسكريين الإيرانيين مستعدون حتى للأحداث غير المحتملة،... 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T04:40+0000

2025-04-01T04:40+0000

2025-04-01T04:40+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال لاريجاني، في بث مباشر على التلفزيون الرسمي الإيراني: "قادتنا العسكريون على درجة عالية من الخبرة... وهم على استعداد تام حتى للأحداث غير المحتملة. لا يمكننا القول إننا غير مستعدين لأننا نعتقد أن شيئًا ما غير محتمل".وفي وقت سابق من صدور هذا التصريح، قال المرشد لإيراني علي خامنئي، في خطاب ألقاه بمناسبة نهاية شهر رمضان وبداية عطلة عيد الفطر، إن "احتمال قيام واشنطن بضرب إيران من الخارج ضئيل، وإذا وجّهت ضربة فستتلقى ردا قاسيا، لكن إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إثارة الاضطرابات داخل البلاد، فإن الرد سيأتي إليهم من شعب إيران نفسه".وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، إن "طهران رفضت، في رسالة الرد على ترامب، إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن بشأن البرنامج النووي، مع فتح نافذة للمفاوضات فقط من خلال وساطة دول ثالثة".وفي أوائل مارس/ آذار الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، ذكر فيها أنه يُفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.وبعد ذلك، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن تدرس طريقتين محتملتين لحل القضية النووية الإيرانية، عسكرية أو دبلوماسية، مؤكدًا أنها تعطي الأفضلية للمفاوضات. وذكرت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس الماضي، أن ترامب، في رسالته إلى المرشد الإيراني خامنئي، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال ترامب إنه على استعداد لعقد صفقة مع إيران، بدلًا من القيام بعمل عسكري ضدها، وأردف أنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي "يمكن التحقق منه" مع إيران، يسمح لطهران بالتطور والازدهار سلميًا، داعيًا إلى بدء العمل على الفور.قادة في الحرس الثوري يحذرون ترامب: لأمريكا 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيرانعراقجي: لا مفاوضات مباشرة مع أمريكا في ظل "البلطجة والتهديد"

https://sarabic.ae/20250331/ترامب-مهددا-أنصار-الله-وإيران-ما-زلنا-في-البداية-والألم-الحقيقي-لم-يأت-بعد-1099117290.html

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