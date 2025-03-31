https://sarabic.ae/20250331/عراقجي-لا-مفاوضات-مباشرة-مع-أمريكا-في-ظل-البلطجة-والتهديد-1099113397.html
عراقجي: لا مفاوضات مباشرة مع أمريكا في ظل "البلطجة والتهديد"
عراقجي: لا مفاوضات مباشرة مع أمريكا في ظل "البلطجة والتهديد"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران ترفض إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا في ظل "البلطجة والتهديدات" التي يتم إطلاقها. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال عراقجي خلال مقابلة: "وفق ما أُطلعنا عليه من أصدقائنا العُمّانيين، فقد وصلت الرسالة (الإيرانية ردا على الرسالة الأمريكية) إلى وجهتها وتم النظر فيها. ونأمل أن يحدد الله ما فيه الخير والصلاح لهذا البلد في هذا اليوم السعيد (عيد الفطر)".وأكد عراقجي أن إيران مستعدة دائما للتفاوض من موقف متساوٍ.وفي وقت سابق من اليوم، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بأعمال السفارة السويسرية وراعي المصالح الأمريكية في طهران، وقامت بتسليمه مذكرة تحذير رسمية بشأن التهديدات الأمريكية.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن أن "هناك محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، رفض إيران، إجراء واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، مشيرا إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة دول ثالثة، وذلك في رسالة رد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني".وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهران لإبرام اتفاق نووي جديد.
https://sarabic.ae/20250331/إيران-تحتج-على-تهديدات-ترامب-وتستدعي-سفير-سويسرا-لديها-1099111527.html
https://sarabic.ae/20250331/المرشد-الإيراني-إذا-قامت-إسرائيل-بأي-عمل-شرير-فسوف-تتلقى-ضربة-شديدة-وقوية-1099089026.html
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عراقجي: لا مفاوضات مباشرة مع أمريكا في ظل "البلطجة والتهديد"
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران ترفض إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا في ظل "البلطجة والتهديدات" التي يتم إطلاقها.
وقال عراقجي خلال مقابلة: "وفق ما أُطلعنا عليه من أصدقائنا العُمّانيين، فقد وصلت الرسالة (الإيرانية ردا على الرسالة الأمريكية) إلى وجهتها وتم النظر فيها. ونأمل أن يحدد الله ما فيه الخير والصلاح لهذا البلد في هذا اليوم السعيد (عيد الفطر)".
وفي ما يتعلق بكيفية المفاوضات مع الإدارة الأمريكية سواء مباشرة أو غير مباشرة، أكد عراقجي أن بلاده وردا على البلطجة الأمريكية، ترفض إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا في ظل البلطجة والتهديد، وذلك بسبب التهديدات التي يتم إطلاقها.
وأكد عراقجي أن إيران مستعدة دائما للتفاوض من موقف متساوٍ.
وفي وقت سابق من اليوم، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بأعمال السفارة السويسرية وراعي المصالح الأمريكية في طهران
، وقامت بتسليمه مذكرة تحذير رسمية بشأن التهديدات الأمريكية.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن أن "هناك محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين".
وهدد ترامب، في تصريحات له، بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، رفض إيران، إجراء واشنطن
مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، مشيرا إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة دول ثالثة، وذلك في رسالة رد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني".
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة)".
وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.
وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهران لإبرام اتفاق نووي جديد.