https://sarabic.ae/20250402/مسؤولون-ترامب-يدرس-بجدية-اقتراح-إيران-بإجراء-محادثات-نووية-غير-مباشرة-1099154496.html

مسؤولون: ترامب يدرس بجدية اقتراح إيران بإجراء محادثات نووية غير مباشرة

مسؤولون: ترامب يدرس بجدية اقتراح إيران بإجراء محادثات نووية غير مباشرة

سبوتنيك عربي

كشف مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يدرس "بجدية" العرض الإيراني لعقد محادثات نووية غير مباشرة، في وقت تتعزز فيه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، تحسّبًا لأي... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T09:53+0000

2025-04-02T09:53+0000

2025-04-02T09:54+0000

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وأفاد موقع أمريكي، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض لا يزال في نقاشات داخلية بين من يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى صفقة، ومن يعتقدون أن المحادثات هي "مضيعة للوقت"، ويدعمون شن ضربة عسكرية على منشآت إيران النووية. بينما أكد مسؤولان أمريكيان أنه لا قرار اتخذ بهذا الشأن، وأن المناقشات الداخلية لا تزال مستمرة، وقال أحدهما: "بعد تبادل الرسائل، نستكشف الآن الخطوات المقبلة لبدء حوار وبناء الثقة مع الإيرانيين".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل رسالة إلى إيران، الشهر الماضي، تسلمها المرشد الإيراني علي خامنئي تضمنت منح طهران مهلة شهرين من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الرسالة التي بعث بها ترمب إلى بلاده، كانت تحتوي على "تهديد"، لكنها فتحت نافذة للدبلوماسية.فيما كشف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأحد الماضي، أن طهران ردت على رسالة ترامب، مؤكداً "رفض مسألة المفاوضات المباشرة بين الجانبين في هذا الرد".يذكر أن ترامب قد هدد، يوم الأحد الماضي، بقصف إيران وفرض رسوم جمركية إضافية في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.ولكن المرشد الإيراني علي خامنئي، رد في اليوم التالي، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستتلقى ضربة قوية إذا نفذ ترامب تهديداته".

https://sarabic.ae/20250401/إيران-تقدم-شكوى-رسمية-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-بعد-تهديد-ترامب-بقصفها-1099122452.html

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