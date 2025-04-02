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https://sarabic.ae/20250402/إعلام-كاتس-يعلن-توسيع-عمليات-الجيش-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-وضم-أراض-جديدة-إلى-المنطقة-العازلة-1099147748.html
إعلام: كاتس يعلن توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وضم أراض جديدة إلى المنطقة العازلة
إعلام: كاتس يعلن توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وضم أراض جديدة إلى المنطقة العازلة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بحيث تصبح الأراضي الجديدة، التي يتم الاستيلاء عليها من... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T05:01+0000
2025-04-02T05:01+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
رصد عسكري
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، بيانا لكاتس، جاء فيه: "وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أعلن أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة، قائلاً إن القوات ستتقدم لتطهير المنطقة من الإرهابيين، وبناهم التحتية، وللسيطرة على الأراضي الشاسعة، التي ستضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.وانتهت الهدنة بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، في الأول من مارس الماضي، لكن الأعمال العسكرية لم تستأنف وقتها، بسبب محاولات الوسطاء لإشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة، إلا أن إسرائيل أوقفت تزويد محطة تحلية المياه في القطاع بالكهرباء، وأغلقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.إسرائيل توجه إنذارا عاجلا لسكان رفح بضرورة إخلاء بعض المناطق
https://sarabic.ae/20250329/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-برية-في-منطقة-حي-الجنينة-برفح-جنوبي-قطاع-غزة-1099065327.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, رصد عسكري
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, رصد عسكري

إعلام: كاتس يعلن توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وضم أراض جديدة إلى المنطقة العازلة

05:01 GMT 02.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة
 الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بحيث تصبح الأراضي الجديدة، التي يتم الاستيلاء عليها من القطاع، "جزءًا من المنطقة العازلة"، بحسب قوله.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، بيانا لكاتس، جاء فيه: "وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أعلن أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة، قائلاً إن القوات ستتقدم لتطهير المنطقة من الإرهابيين، وبناهم التحتية، وللسيطرة على الأراضي الشاسعة، التي ستضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية برية في منطقة حي الجنينة برفح جنوبي قطاع غزة
29 مارس, 18:21 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وانتهت الهدنة بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، في الأول من مارس الماضي، لكن الأعمال العسكرية لم تستأنف وقتها، بسبب محاولات الوسطاء لإشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة، إلا أن إسرائيل أوقفت تزويد محطة تحلية المياه في القطاع بالكهرباء، وأغلقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
إسرائيل توجه إنذارا عاجلا لسكان رفح بضرورة إخلاء بعض المناطق
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