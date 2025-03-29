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https://sarabic.ae/20250329/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-برية-في-منطقة-حي-الجنينة-برفح-جنوبي-قطاع-غزة-1099065327.html
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية برية في منطقة حي الجنينة برفح جنوبي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية برية في منطقة حي الجنينة برفح جنوبي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عملية برية في منطقة رفح لتوسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T18:21+0000
2025-03-29T18:21+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة".وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة.وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.
https://sarabic.ae/20250329/قيادية-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-الهجوم-على-مخيمات-الضفة-سياسة-إسرائيلية-لإنهاء-ملف-اللاجئين-1099062750.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية برية في منطقة حي الجنينة برفح جنوبي قطاع غزة

18:21 GMT 29.03.2025
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عملية برية في منطقة رفح لتوسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة.
وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة".
وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.
وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة.
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
قيادية في حركة فتح لـ"سبوتنيك": الهجوم على مخيمات الضفة سياسة إسرائيلية لإنهاء ملف اللاجئين
15:46 GMT
وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال.
واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.
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