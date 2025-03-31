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إسرائيل توجه إنذارا عاجلا لسكان رفح بضرورة إخلاء بعض المناطق
إسرائيل توجه إنذارا عاجلا لسكان رفح بضرورة إخلاء بعض المناطق
سبوتنيك عربي
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تحذيرات عاجلة بإخلاء معظم مناطق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من السكان. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T08:07+0000
2025-03-31T08:07+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار، يعود جيش الدفاع الإسرائيلي للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المناطق".ونددت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، استمرار القصف الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية في عيد الفطر والذي أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال بلباس العيد، مستنكرة "عجز المجتمع الدولي وصمته المشين".وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، أن قواته وسعت نطاق عملياتها البرية ضد حركة حماس لتشمل حيا آخر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة".و بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة. وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال.واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.
https://sarabic.ae/20250330/تركيا-ترفض-تصريحات-وزير-خارجية-إسرائيل-وتصفها-بـالمتعجرفة-وتل-أبيب-تصدر-توضيحا-1099086839.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي

إسرائيل توجه إنذارا عاجلا لسكان رفح بضرورة إخلاء بعض المناطق

08:07 GMT 31.03.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiالفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تحذيرات عاجلة بإخلاء معظم مناطق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من السكان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار، يعود جيش الدفاع الإسرائيلي للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المناطق".

وطلب منهم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في المواصي.

ونددت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، استمرار القصف الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية في عيد الفطر والذي أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال بلباس العيد، مستنكرة "عجز المجتمع الدولي وصمته المشين".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، أن قواته وسعت نطاق عملياتها البرية ضد حركة حماس لتشمل حيا آخر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
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أمس, 19:51 GMT
و بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة. وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال.
واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.
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