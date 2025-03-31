https://sarabic.ae/20250331/إسرائيل-توجه-إنذارا-عاجلا-لسكان-رفح-بضرورة-إخلاء-بعض-المناطق--1099092122.html

إسرائيل توجه إنذارا عاجلا لسكان رفح بضرورة إخلاء بعض المناطق

إسرائيل توجه إنذارا عاجلا لسكان رفح بضرورة إخلاء بعض المناطق

سبوتنيك عربي

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تحذيرات عاجلة بإخلاء معظم مناطق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من السكان. 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T08:07+0000

2025-03-31T08:07+0000

2025-03-31T08:07+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار، يعود جيش الدفاع الإسرائيلي للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المناطق".ونددت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، استمرار القصف الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية في عيد الفطر والذي أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال بلباس العيد، مستنكرة "عجز المجتمع الدولي وصمته المشين".وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، أن قواته وسعت نطاق عملياتها البرية ضد حركة حماس لتشمل حيا آخر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة".و بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة. وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال.واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.

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