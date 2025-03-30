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https://sarabic.ae/20250330/تركيا-ترفض-تصريحات-وزير-خارجية-إسرائيل-وتصفها-بـالمتعجرفة-وتل-أبيب-تصدر-توضيحا-1099086839.html
تركيا ترفض تصريحات وزير خارجية إسرائيل وتصفها بـ"المتعجرفة"... وتل أبيب تصدر توضيحا
تركيا ترفض تصريحات وزير خارجية إسرائيل وتصفها بـ"المتعجرفة"... وتل أبيب تصدر توضيحا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية التركية، رفضها لما وصفتها "التصريحات المتعجرفة" التي أطلقها زير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن تركيا ورئيسها رجيب طيب أردوغان. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T19:51+0000
2025-03-30T19:51+0000
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واعتبرت الخارجية التركية، في بيان لها، "هذه الاتهامات الباطلة والعارية عن الصحة جزءاً من محاولة التغطية على الجرائم التي ارتكبها نتنياهو ورفاقه"، مؤكدة أن هذا الموقف يزيد مخاوفنا من أن إسرائيل سوف تسرع وتيرة الإبادة في غزة وتكثف أنشطتها الرامية إلى زعزعة استقرار بلدان أخرى في المنطقة.وأضاف البيان أن "الأنشطة الدعائية للسلطات الإسرائيلية لن تهز أبداً عزم تركيا للتعبير عن الحقيقة بأوضح طريقة ممكنة"، مؤكدا مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب المدنيين الأبرياء الذين تستهدفهم إسرائيل والدفاع عن حقوقهم.وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت إنه توضيحا لتصريحات وزير خارجيتها، قائلة إن "الجميع يعلم ما فعله أردوغان بدول وشعوب المنطقة من قبرص إلى سوريا، والجميع يرى ما يفعله بشعبه، والجميع يسمع ما يريد أن يفعله بالدولة اليهودية".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال عبر حسابه على "تويتر" إن "أردوغان كشف عن وجهه المعادي للسامية ويشكل خطرا على المنطقة وشعبه"، معربا عن أمله أن يدرك الناتو ذلك.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح الخميس الماضي، بأن بلاده ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق.وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل بذل ما يلزم لإنهاء الظلم والإبادة الجماعية في غزة في أقرب وقت، موضحًا أن الإدارة الإسرائيلية تواصل سياسة الإبادة الجماعية حتى في شهر رمضان وتزداد غطرسة مع استمرار صمت القوى الغربية.ودعا الرئيس أردوغان العالم الإسلامي إلى التكاتف والوحدة ونبذ التمييز على أساس عرقي أو إقليمي، مشيرًا إلى أن "الحكومة الصهيونية التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، كثفت مؤخرا هجماتها على قطاع غزة".واستطرد الرئيس التركي أن "إسرائيل تستهدف عمدا المستشفيات والمرافق الصحية والعاملين في هذا المجال في غزة، والتي لا ينبغي المساس بها حتى في الحرب، ونحو 80 في المئة من غزة أصبح في حالة خراب نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف".وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الإخوة الفلسطينيين حتى النهاية، عبر المساعدات الإنسانية والاتصالات الدبلوماسية والسياسات المدافعة عن السلام والعدالة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء قبل الماضي، الموافق 18 من الشهر الجاري، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250218/إسرائيل-تعلن-لأول-مرة-عن-تعاون-تركيا-وإيران-لإعادة-تنشيط--حزب-الله-1097911865.html
https://sarabic.ae/20250107/بعد-توصية-من-تل-أبيب-بالاستعداد-للمواجهة-مقارنة-عسكرية-بين-تركيا-وإسرائيل-1096552872.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا ترفض تصريحات وزير خارجية إسرائيل وتصفها بـ"المتعجرفة"... وتل أبيب تصدر توضيحا

19:51 GMT 30.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أكدت وزارة الخارجية التركية، رفضها لما وصفتها "التصريحات المتعجرفة" التي أطلقها زير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن تركيا ورئيسها رجيب طيب أردوغان.
واعتبرت الخارجية التركية، في بيان لها، "هذه الاتهامات الباطلة والعارية عن الصحة جزءاً من محاولة التغطية على الجرائم التي ارتكبها نتنياهو ورفاقه"، مؤكدة أن هذا الموقف يزيد مخاوفنا من أن إسرائيل سوف تسرع وتيرة الإبادة في غزة وتكثف أنشطتها الرامية إلى زعزعة استقرار بلدان أخرى في المنطقة.
وأضاف البيان أن "الأنشطة الدعائية للسلطات الإسرائيلية لن تهز أبداً عزم تركيا للتعبير عن الحقيقة بأوضح طريقة ممكنة"، مؤكدا مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب المدنيين الأبرياء الذين تستهدفهم إسرائيل والدفاع عن حقوقهم.
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت إنه توضيحا لتصريحات وزير خارجيتها، قائلة إن "الجميع يعلم ما فعله أردوغان بدول وشعوب المنطقة من قبرص إلى سوريا، والجميع يرى ما يفعله بشعبه، والجميع يسمع ما يريد أن يفعله بالدولة اليهودية".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال عبر حسابه على "تويتر" إن "أردوغان كشف عن وجهه المعادي للسامية ويشكل خطرا على المنطقة وشعبه"، معربا عن أمله أن يدرك الناتو ذلك.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح الخميس الماضي، بأن بلاده ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل بذل ما يلزم لإنهاء الظلم والإبادة الجماعية في غزة في أقرب وقت، موضحًا أن الإدارة الإسرائيلية تواصل سياسة الإبادة الجماعية حتى في شهر رمضان وتزداد غطرسة مع استمرار صمت القوى الغربية.
ودعا الرئيس أردوغان العالم الإسلامي إلى التكاتف والوحدة ونبذ التمييز على أساس عرقي أو إقليمي، مشيرًا إلى أن "الحكومة الصهيونية التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، كثفت مؤخرا هجماتها على قطاع غزة".
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
إسرائيل تعلن لأول مرة عن تعاون تركيا وإيران لإعادة تنشيط "حزب الله"
18 فبراير, 10:34 GMT
واستطرد الرئيس التركي أن "إسرائيل تستهدف عمدا المستشفيات والمرافق الصحية والعاملين في هذا المجال في غزة، والتي لا ينبغي المساس بها حتى في الحرب، ونحو 80 في المئة من غزة أصبح في حالة خراب نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف".
وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الإخوة الفلسطينيين حتى النهاية، عبر المساعدات الإنسانية والاتصالات الدبلوماسية والسياسات المدافعة عن السلام والعدالة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء قبل الماضي، الموافق 18 من الشهر الجاري، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
بعد توصية من تل أبيب بالاستعداد للمواجهة.. مقارنة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
7 يناير, 09:35 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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