تركيا ترفض تصريحات وزير خارجية إسرائيل وتصفها بـ"المتعجرفة"... وتل أبيب تصدر توضيحا
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أكدت وزارة الخارجية التركية، رفضها لما وصفتها "التصريحات المتعجرفة" التي أطلقها زير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن تركيا ورئيسها رجيب طيب أردوغان.
واعتبرت الخارجية التركية، في بيان لها، "هذه الاتهامات الباطلة والعارية عن الصحة جزءاً من محاولة التغطية على الجرائم التي ارتكبها نتنياهو ورفاقه"، مؤكدة أن هذا الموقف يزيد مخاوفنا من أن إسرائيل سوف تسرع وتيرة الإبادة في غزة وتكثف أنشطتها الرامية إلى زعزعة استقرار بلدان أخرى في المنطقة.
وأضاف البيان أن "الأنشطة الدعائية للسلطات الإسرائيلية لن تهز أبداً عزم تركيا للتعبير عن الحقيقة بأوضح طريقة ممكنة"، مؤكدا مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب المدنيين الأبرياء الذين تستهدفهم إسرائيل والدفاع عن حقوقهم.
What bothered the Turkish Foreign Ministry?— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 30, 2025
Here’s a way to clarify the dictator’s words: Clearly state that Erdoğan is not an antisemite, that he is not an obsessive hater of the Jewish state.
Everyone knows what Erdoğan has done to nations and peoples in the region — from… https://t.co/WCNCoo3DDh
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت إنه توضيحا لتصريحات وزير خارجيتها، قائلة إن "الجميع يعلم ما فعله أردوغان بدول وشعوب المنطقة من قبرص إلى سوريا، والجميع يرى ما يفعله بشعبه، والجميع يسمع ما يريد أن يفعله بالدولة اليهودية".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال عبر حسابه على "تويتر" إن "أردوغان كشف عن وجهه المعادي للسامية ويشكل خطرا على المنطقة وشعبه"، معربا عن أمله أن يدرك الناتو ذلك.
Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 30, 2025
Erdoğan, şu günlerde açıkça görüldüğü gibi, hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir.
Umarız NATO ittifakındaki ülkeler bunu anlar – bir an önce fark etmeleri dileğiyle.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح الخميس الماضي، بأن بلاده ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل بذل ما يلزم لإنهاء الظلم والإبادة الجماعية في غزة في أقرب وقت، موضحًا أن الإدارة الإسرائيلية تواصل سياسة الإبادة الجماعية حتى في شهر رمضان وتزداد غطرسة مع استمرار صمت القوى الغربية.
ودعا الرئيس أردوغان العالم الإسلامي إلى التكاتف والوحدة ونبذ التمييز على أساس عرقي أو إقليمي، مشيرًا إلى أن "الحكومة الصهيونية التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، كثفت مؤخرا هجماتها على قطاع غزة".
18 فبراير, 10:34 GMT
واستطرد الرئيس التركي أن "إسرائيل تستهدف عمدا المستشفيات والمرافق الصحية والعاملين في هذا المجال في غزة، والتي لا ينبغي المساس بها حتى في الحرب، ونحو 80 في المئة من غزة أصبح في حالة خراب نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف".
وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الإخوة الفلسطينيين حتى النهاية، عبر المساعدات الإنسانية والاتصالات الدبلوماسية والسياسات المدافعة عن السلام والعدالة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء قبل الماضي، الموافق 18 من الشهر الجاري، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.