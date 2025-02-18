https://sarabic.ae/20250218/إسرائيل-تعلن-لأول-مرة-عن-تعاون-تركيا-وإيران-لإعادة-تنشيط--حزب-الله-1097911865.html

إسرائيل تعلن لأول مرة عن تعاون تركيا وإيران لإعادة تنشيط "حزب الله"

إسرائيل تعلن لأول مرة عن تعاون تركيا وإيران لإعادة تنشيط "حزب الله"

سبوتنيك عربي

اتهمت إسرائيل رسميا، اليوم الثلاثاء، تركيا بالتعاون مع إيران لدعم "حزب الله" في لبنان. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T10:34+0000

2025-02-18T10:34+0000

2025-02-18T10:34+0000

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إن "إيران تبذل جهودا مهولة لإعادة حزب الله اللبناني بتقديم الدعم المالي وجزئيا بالتعاون مع تركيا".وبشأن قطاع غزة، طالب وزير الخارجية الإسرائيلي بنزع السلاح الكامل من غزة، مؤكدا بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن.وأضاف: "كلما كان الوقت مبكرا لخروج الرهائن فهو مهم جدا بالنسبة لنا"، متابعا: "حكم حماس في قطاع غزة لم يكن التجرية الأكثر نجاحا بالنسبة لنا".وأكد ساعر التزام إسرائيل بأهداف الحرب على غزة وعدم إنهائها دون تحقيقها، موضحا أن "السلطة الفلسطينية فشلت في الالتزام بمسؤولياتها ولا ثقة فيها لأنها تقود تيارا من التطرف".كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده ستعطي الحرية لكل من يريد الهجرة من غزة وستبحث عن دولة تستقبلهم"، متسائلا: أين الإشكال في هجرة سكان غزة إن رغبوا في ذلك وقبلت دول باستضافتهم؟.وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، قد قدّم شرحا تفصيليا لمحددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مبرزًا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة بالنظر للأوضاع المتردية فى القطاع.واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة، التي تبذلها مصر لـ"بلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم"، منوهًا، في هذا السياق، أن "التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، في وقت سابق، على أهمية البدء في إعادة إعمار غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، لافتًا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.كما شدد السيسي، خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، على "ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء"، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".

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