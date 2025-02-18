https://sarabic.ae/20250218/الجيش-اللبناني-ينتشر-في-11-بلدة-جنوبي-البلاد-وإسرائيل-تحذر-حزب-الله-1097902082.html

الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة جنوبي البلاد... وإسرائيل تحذر "حزب الله"

الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة جنوبي البلاد... وإسرائيل تحذر "حزب الله"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن وحداته انتشرت في 11 بلدة جنوبي لبنان، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وقوات اليونيفيل الأممية، بعد انسحاب قوات الجيش... 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T08:32+0000

2025-02-18T08:32+0000

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وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن قواته "باشرت المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة"، داعيًا المواطنين للالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه "بدءا من اليوم، سيبقى الجيش في منطقة عازلة في لبنان، مكونة من 5 مواقع".وأضاف كاتس أن بلاده "ستواصل فرض القوة بلا تسامح ضد أي انتهاك من حزب الله"، مؤكدًا العزم على توفير الأمن الكامل لجميع بلدات الشمال الإسرائيلي.وانسحب الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، من القرى والبلدات التي دخلها جنوبي لبنان، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.ودعت السلطات اللبنانية، "الأهالي إلى التريث في الدخول إلى القرى، إفساحا في المجال أمام الجيش للعمل على مسح الأراضي، التي انسحب منها العدو، حفاظا على سلامتهم".من جهة أخرى، دخل عدد كبير من أهالي بلدتي الوزاني وميس، إلى بلدتيهما سيرا على الأقدام، وعبر الدراجات النارية، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وانتشار الجيش اللبناني فيها ليلا.وقال الجيش الإسرائيلي، إن "تمديد بقاء قواته في جنوب لبنان بعد 18 فبراير إجراء مؤقت لضمان جاهزية الجيش اللبناني لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار".وأضاف أن "هناك محاولات لتنظيم مسيرات ورفع أعلام حزب الله وأعمال شغب قرب الحدود مع لبنان"، مؤكدا أنه سيقيم موقعا عسكريا قبالة كل بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".

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