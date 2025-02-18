https://sarabic.ae/20250218/انسحاب-للجيش-الإسرائيلي-من-بلدات-جنوبية-والسلطات-اللبنانية-تناشد-الأهالي-التريث-1097898050.html

انسحاب للجيش الإسرائيلي من بلدات جنوبية والسلطات اللبنانية تناشد الأهالي التريث

انسحاب للجيش الإسرائيلي من بلدات جنوبية والسلطات اللبنانية تناشد الأهالي التريث

سبوتنيك عربي

انسحب الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، من القرى والبلدات التي دخلها في جنوب لبنان، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T07:19+0000

2025-02-18T07:19+0000

2025-02-18T07:19+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097897182_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6d5702e7b45f06ba28f188d9f9d3c175.jpg

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "البلدات هي يارون، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا والوزاني".ودعت السلطات اللبنانية، "الأهالي إلى التريث في الدخول إلى القرى، إفساحا في المجال أمام الجيش للعمل على مسح الأراضي، التي انسحب منها العدو، حفاظا على سلامتهم".من جهة أخرى، دخل عدد كبير من أهالي بلدتي الوزاني وميس، إلى بلدتيهما سيرا على الأقدام، وعبر الدراجات النارية، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وانتشار الجيش اللبناني فيها ليلا.في هذه الأثناء، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الجيش سيتدخل في الأماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني، وسيتعامل مع أي انتهاك هناك".وأكد الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن "قواته ستبقى في 5 مواقع استراتيجية في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في 18 فبراير/ شباط الجاري".وأضاف أن "هناك محاولات لتنظيم مسيرات ورفع أعلام حزب الله وأعمال شغب قرب الحدود مع لبنان"، مؤكدا أنه سيقيم موقعا عسكريا قبالة كل بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".

https://sarabic.ae/20250216/منظمة-الطيران-الإيراني-تلغي-جميع-رحلاتها-إلى-لبنان-حتى-الثلاثاء-المقبل-1097836020.html

https://sarabic.ae/20250217/اللجنة-الخماسية-تلتقي-بعون-وتؤكد-مواصلة-اتصالاتها-لانسحاب-إسرائيل-من-جنوب-لبنان-1097878844.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي