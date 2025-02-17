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اللجنة الخماسية تلتقي بعون وتؤكد مواصلة اتصالاتها لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
اللجنة الخماسية تلتقي بعون وتؤكد مواصلة اتصالاتها لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الاثنين، مع سفراء اللجنة الخماسية (مصر والسعودية وقطروفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية). 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T15:23+0000
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وقال السفير المصري لدى بيروت، علاء موسى، في مؤتمر صحفي، إن "اللقاء مع الرئيس عون استمرار لدعم الخماسية للمرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان وفرصة للتأكيد على أن موقفنا واضح".وأكد موسى أن "الحكومة اللبنانية الجديدة ستضع خطة لإعادة الإعمار وسيتم عرضها على شركاء لبنان للبحث في أفضل طريقة لتنفيذها"، مشيرا إلى اللجنة الخماسية التزمت بدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب اللبناني في الموعد المحدد.وأضاف أن "اللجنة الخماسية تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف لإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب اللبناني"، مؤكدا التزام اللجنة بدعم لبنان في كل المجالات ومساعدته على مواجهة التحديات كافة.وأوضح أن اللجنة الخماسية ملتزمة بملف إعادة الإعمار على أن يتم بالكامل تحت إشراف الدولة اللبنانية، مؤكدا رفضها لاستمرار إسرائيل في احتلال الأراضي اللبنانية ومعتبرة الانتهاكات الإسرائيلية انتهاكا للسيادة اللبنانية.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن عون، قوله خلال لقائه بوفد من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، إن "الجيش اللبناني جاهز للتمركز في القرى والبلدات، التي سينسحب منها الإسرائيليون"، معتبرًا أن "تحقيق الانسحاب الإسرائيلي هو الهدف الرئيسي".وأضاف أن "قضية سلاح "حزب الله" ستُحل ضمن إطار اتفاقيات يتفق عليها اللبنانيون"، مؤكدًا أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الحالية.وأضاف الرئيس اللبناني أن "العمل جارٍ مع الحكومة لإيجاد حلول، وفقًا لما ورد في خطاب القَسَم، بهدف وضع البلاد على المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن "عملية إعادة الإعمار مشروطة بتنفيذ الإصلاحات"، مؤكدًا أنه "لا مجال لأي مساعدة خارجية دون إصلاح".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الأحد، أنه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان".وقال قاسم، في كلمة له إنه "إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها"، مؤكدًا على "ضرورة أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت الماضي، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل مرة أخرى.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أول أمس السبت، عن كاتس، قوله: "إذا كانت هناك طائرات مسيرة، فلن يكون هناك حزب الله".
https://sarabic.ae/20250216/نتنياهو-يكشف-سبب-سقوط-حكومة-الأسد-ويؤكد-أن-إسرائيل-غيرت-الشرق-الأوسط-1097844474.html
https://sarabic.ae/20250216/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-مواقع-لـحزب-الله-تزامنا-مع-خطاب-أمينه-العام-1097842593.html
https://sarabic.ae/20250216/أمين-عام-حزب-الله-يطالب-الجيش-الإسرائيلي-بالانسحاب-من-لبنان-في-18-فبراير-الجاري--1097841955.html
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اللجنة الخماسية تلتقي بعون وتؤكد مواصلة اتصالاتها لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

15:23 GMT 17.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الاثنين، مع سفراء اللجنة الخماسية (مصر والسعودية وقطروفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية).
وقال السفير المصري لدى بيروت، علاء موسى، في مؤتمر صحفي، إن "اللقاء مع الرئيس عون استمرار لدعم الخماسية للمرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان وفرصة للتأكيد على أن موقفنا واضح".
وأكد موسى أن "الحكومة اللبنانية الجديدة ستضع خطة لإعادة الإعمار وسيتم عرضها على شركاء لبنان للبحث في أفضل طريقة لتنفيذها"، مشيرا إلى اللجنة الخماسية التزمت بدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب اللبناني في الموعد المحدد.
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وأضاف أن "اللجنة الخماسية تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف لإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب اللبناني"، مؤكدا التزام اللجنة بدعم لبنان في كل المجالات ومساعدته على مواجهة التحديات كافة.
وأوضح أن اللجنة الخماسية ملتزمة بملف إعادة الإعمار على أن يتم بالكامل تحت إشراف الدولة اللبنانية، مؤكدا رفضها لاستمرار إسرائيل في احتلال الأراضي اللبنانية ومعتبرة الانتهاكات الإسرائيلية انتهاكا للسيادة اللبنانية.
وأكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في وقت سابق اليوم، أن "خيار الحرب لا يُفيد"، مؤكدًا أن "لبنان سيعمل بالطرق الدبلوماسية، خاصة وأن البلاد لم تعد قادرة على تحمل حرب جديدة"، على حد قوله.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن عون، قوله خلال لقائه بوفد من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، إن "الجيش اللبناني جاهز للتمركز في القرى والبلدات، التي سينسحب منها الإسرائيليون"، معتبرًا أن "تحقيق الانسحاب الإسرائيلي هو الهدف الرئيسي".
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وأضاف أن "قضية سلاح "حزب الله" ستُحل ضمن إطار اتفاقيات يتفق عليها اللبنانيون"، مؤكدًا أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الحالية.
وأضاف الرئيس اللبناني أن "العمل جارٍ مع الحكومة لإيجاد حلول، وفقًا لما ورد في خطاب القَسَم، بهدف وضع البلاد على المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن "عملية إعادة الإعمار مشروطة بتنفيذ الإصلاحات"، مؤكدًا أنه "لا مجال لأي مساعدة خارجية دون إصلاح".
وأضاف الرئيس اللبناني أن عملية الإعمار ستشمل جميع المناطق التي دُمّرت، معربًا عن ترحيبه بأي مساعدة تهدف إلى إزالة آثار الحرب. كما حذّر من أن "العدو الإسرائيلي لا يُؤتَمَن له"، مبديًا تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الكامل قريبًا، وأكد أن "الرد اللبناني سيكون من خلال موقف وطني موحد وجامع".
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الأحد، أنه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان".
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وقال قاسم، في كلمة له إنه "إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها"، مؤكدًا على "ضرورة أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".
وأشار إلى أنه "لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب اللبناني من الدفاع عن أرضه ومقاومة المحتل وهذا حق يضمنه الدستور اللبناني"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل".
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت الماضي، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل مرة أخرى.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أول أمس السبت، عن كاتس، قوله: "إذا كانت هناك طائرات مسيرة، فلن يكون هناك حزب الله".
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