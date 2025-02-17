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https://sarabic.ae/20250217/الرئيس-اللبناني-العدو-الإسرائيلي-لا-يؤتمن-وانسحابه-هدفنا-الرئيسي-1097867547.html
الرئيس اللبناني: العدو الإسرائيلي لا يؤتمن وانسحابه هدفنا الرئيسي
الرئيس اللبناني: العدو الإسرائيلي لا يؤتمن وانسحابه هدفنا الرئيسي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أن "خيار الحرب لا يُفيد"، مؤكدًا أن"لبنان سيعمل بالطرق الدبلوماسية، خاصة وأن البلاد لم تعد قادرة على تحمل حرب... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T11:51+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن عون، قوله خلال لقائه وفدًا من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، إن "الجيش اللبناني جاهز للتمركز في القرى والبلدات، التي سينسحب منها الإسرائيليون"، معتبرًا أن "تحقيق الانسحاب الإسرائيلي هو الهدف الرئيسي".وأضاف أن "قضية سلاح "حزب الله" ستُحل ضمن إطار اتفاقيات يتفق عليها اللبنانيون"، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الحالية.وأضاف الرئيس اللبناني أن "العمل جارٍ مع الحكومة لإيجاد حلول، وفقًا لما ورد في خطاب القَسَم، بهدف وضع البلاد على المسار الصحيح"، وأشار عون إلى أن "عملية إعادة الإعمار مشروطة بتنفيذ الإصلاحات"، مؤكدًا أنه "لا مجال لأي مساعدة خارجية دون إصلاح".وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الأحد، أنه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان".وقال قاسم، في كلمة له إنه "إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها"، مؤكدًا على "ضرورة أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت الماضي، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل مرة أخرى.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أول أمس السبت، عن كاتس، قوله: "إذا كانت هناك طائرات مسيرة، فلن يكون هناك حزب الله".
https://sarabic.ae/20250216/5-مواقع-في-جنوب-لبنان-يرفض-الجيش-الإسرائيلي-الانسحاب-منها-1097837358.html
https://sarabic.ae/20250216/جنبلاط-عبر-سبوتنيك-يتحدث-عن-دور-روسي-إيجابي-في-سوريا-ويعلق-على-الوضع-في-لبنان-وفلسطين--1097834231.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

الرئيس اللبناني: العدو الإسرائيلي لا يؤتمن وانسحابه هدفنا الرئيسي

11:51 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أن "خيار الحرب لا يُفيد"، مؤكدًا أن"لبنان سيعمل بالطرق الدبلوماسية، خاصة وأن البلاد لم تعد قادرة على تحمل حرب جديدة"، على حد قوله.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن عون، قوله خلال لقائه وفدًا من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، إن "الجيش اللبناني جاهز للتمركز في القرى والبلدات، التي سينسحب منها الإسرائيليون"، معتبرًا أن "تحقيق الانسحاب الإسرائيلي هو الهدف الرئيسي".
وأضاف أن "قضية سلاح "حزب الله" ستُحل ضمن إطار اتفاقيات يتفق عليها اللبنانيون"، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الحالية.
5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
وسائط متعددة
5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها
أمس, 15:18 GMT
وأضاف الرئيس اللبناني أن "العمل جارٍ مع الحكومة لإيجاد حلول، وفقًا لما ورد في خطاب القَسَم، بهدف وضع البلاد على المسار الصحيح"، وأشار عون إلى أن "عملية إعادة الإعمار مشروطة بتنفيذ الإصلاحات"، مؤكدًا أنه "لا مجال لأي مساعدة خارجية دون إصلاح".

وأضاف الرئيس اللبناني أن عملية الإعمار ستشمل جميع المناطق التي دُمّرت، معربًا عن ترحيبه بأي مساعدة تهدف إلى إزالة آثار الحرب. كما حذّر من أن "العدو الإسرائيلي لا يُؤتَمَن له"، مبديًا تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الكامل قريبًا، وأكد أن "الرد اللبناني سيكون من خلال موقف وطني موحد وجامع".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الأحد، أنه "ليس هناك أي ذريعة لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان".
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
جنبلاط عبر "سبوتنيك" يتحدث عن دور روسي في سوريا ويعلق على الوضع في لبنان وفلسطين
أمس, 14:17 GMT
وقال قاسم، في كلمة له إنه "إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق فهي محتلة والكل يعلم كيف يتم التعامل معها"، مؤكدًا على "ضرورة أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".

وأشار إلى أنه "لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب اللبناني من الدفاع عن أرضه ومقاومة المحتل وهذا حق يضمنه الدستور اللبناني"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل".

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت الماضي، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل مرة أخرى.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أول أمس السبت، عن كاتس، قوله: "إذا كانت هناك طائرات مسيرة، فلن يكون هناك حزب الله".
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