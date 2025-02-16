https://sarabic.ae/20250216/جنبلاط-عبر-سبوتنيك-يتحدث-عن-دور-روسي-إيجابي-في-سوريا-ويعلق-على-الوضع-في-لبنان-وفلسطين--1097834231.html

جنبلاط عبر "سبوتنيك" يتحدث عن دور روسي إيجابي في سوريا ويعلق على الوضع في لبنان وفلسطين

جنبلاط عبر "سبوتنيك" يتحدث عن دور روسي إيجابي في سوريا ويعلق على الوضع في لبنان وفلسطين

سبوتنيك عربي

أكّد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، أنّ "روسيا تلعب في هذه المرحلة دورا إيجابيا في سوريا ولا بد من عودة العلاقات بين موسكو... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T14:17+0000

2025-02-16T14:17+0000

2025-02-16T14:17+0000

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وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك العديد من النقاط العالقة بين لبنان وسوريا، مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهو أمر يجب حله وفقًا للقوانين والأعراف الدولية"، مضيفا: "من خلال العلاقات التاريخية بين البلدين، يمكن التوصل إلى حلول لهذه القضايا".وأوضح جنبلاط، أنّه "عندما زار دمشق في المرة الأخيرة، لم ولن يزور جبل العرب لأن الدروز هناك هم جزء من الشعب السوري". وأضاف: "العلاقة بين الدروز في لبنان وسوريا هي علاقة أخوة، ولكن لكل طرف خصوصيته الوطنية، إن كان على مستوى الدروز في سوريا أو لبنان".كما تطرق جنبلاط إلى أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا لدعم عملية إعادة الإعمار، "خصوصًا في المناطق التي دُمرت بشكل كامل مثل حمص وأرياف دمشق وحلب".وذكّر جنبلاط بأنه كان أول شخص عربي يزور سوريا بعد رحيل حكومة بشار الأسد، وهو ما دفع العديد من العرب لزيارة سوريا بعدهوتمنى جنبلاط أن "يتم تفعيل مؤتمر وطني سوري يضم جميع الأطياف للتوصل إلى حلول شاملة للمستقبل".جنبلاط: لوحدة الشعب اللبناني والتعويل كبير على الحكومة الجديدةوأشار جنبلاط إلى أنّ لبنان لا يتكون من "شعوب" مختلفة بل من "شعب واحد" لأنه لا يجوز الترويج لفكرة التقسيم التي تهدد استقرار البلاد.وأضاف جنبلاط: "إسرائيل لن تلتزم بالقرارات الدولية، حيث أنها تسعى لاحتلال خمسة مواقع داخل لبنان، وهو ما يستدعي التصدي لهذه الخطط".وفي ما يخص الوضع الداخلي، شدّد جنبلاط أنّ "لا عودة إلى الماضي"، وأنّ "وجود الميليشيات العسكرية أصبح جزءًا من التاريخ"، وأنّ "المواجهة مع إسرائيل في المستقبل يجب أن تكون سياسية وليست عسكرية".وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة على الطريق المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، أشار جنبلاط إلى أنّ "الشغب لا يمكن تحميل مسؤوليته إلى وزارة الأشغال العامة"، مشددًا أنّ "هناك مجلس وزراء يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الأمور".وأضاف جنبلاط: "وزارة الداخلية تتمتع بصلاحية تفتيش المطار وأمتعته، والشعب اللبناني يحق له التظاهر بشكل سلمي، ولكن مطار بيروت هو مطار لجميع اللبنانيين، ولا يجب العودة إلى الأوضاع السابقة".وعبّر جنبلاط عن أمله الكبير في عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون، معتبرا أنّ "اللبنانيين يجب أن يستمروا في مقاومة التحديات الداخلية والخارجية".جنبلاط: فلسطين لا تحتاج إلى "ريفييرا" ترامببالنسبة للملف الفلسطيني، أكّد جنبلاط أنّ "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لا يبدوان مهتمين بتقديم حلول حقيقية للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما يظهر من رفض إسرائيل المستمر لمفهوم الدولة الفلسطينية".وقال جنبلاط: "المطالب الإسرائيلية بتهويد الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من غزة تثير القلق"، مشيرًا إلى أنّ "بناء المستوطنات في الضفة يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية".وأشار جنبلاط إلى أنّ "الأحلام الإسرائيلية في ضم الأراضي الفلسطينية تأتي في إطار الفكر التوراتي القديم الذي لا يعترف بوجود الضفة الغربية كجزء من فلسطين".كما أكد أنّ "الدول العربية يجب أن تتحمل المسؤولية السياسية والمالية لدعم القضية الفلسطينية، مع ضرورة المواجهة السياسية لتقويض محاولات التوطين التي تسعى إليها إسرائيل".وأوضح جنبلاط أنّ "هناك ضوءا أخضر أمريكيا معطى لإسرائيل لتنفيذ خطط وحشية في المنطقة، الأمر الذي يرفضه الشعب العربي".جنبلاط حول الصراع في أوكرانيا: من غير المنطقي انضمام كييف إلى حلف "الناتو"أما في ما يتعلق بالملف الروسي، أكّد جنبلاط أنّ "الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن نظرًا للأزمة الإنسانية التي تسببت فيها على مدى ثلاث سنوات".وأشار جنبلاط إلى أنّ "الولايات المتحدة أظهرت بعض المرونة في المفاوضات مع روسيا حول أوكرانيا"، مما قد يشير إلى "إمكانية الوصول إلى حل في المستقبل القريب".كما أشار جنبلاط إلى أنّ "الوضع في أوكرانيا، يجب أن يعالج عبر التفاوض والحوار لتجنب المزيد من التدمير والموت"، مؤكدًا أنّ "الحلول السياسية هي الأفضل لتفادي التداعيات الخطيرة لهذا الصراع".

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