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https://sarabic.ae/20250215/إيران-ولبنان-يتواصلان-رسميا-لأول-مرة-بشأن-مشكلات-رحلات-الطيران-بينهما-1097810468.html
إيران ولبنان يتواصلان رسميا لأول مرة بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
إيران ولبنان يتواصلان رسميا لأول مرة بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع نظيره اللبناني، يوسف رجي، اليوم السبت، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T15:41+0000
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وهنأ عراقجي رجّي خلال اتصال هاتفي بينهما، على انتخابه وزيرا جديدا للخارجية اللبنانية، وتمنى له وللحكومة اللبنانية الجديدة النجاح والتوفيق، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الإيرانية.وأضاف البيان الإيراني، أن "الجانبين أكدا على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يتماشى مع مصالح الشعبين الإيراني واللبناني وعلى أساس الاحترام المتبادل".وتابع: "وكان من بين المحاور الأخرى التي ركز عليها اللقاء، تبادل وجهات النظر حول سبل حل مشكلة الرحلات الجوية للركاب بين البلدين، وأعرب الطرفان عن استعدادهما لإجراء مناقشات بناءة بحسن نية".وقامت السلطات الإيرانية، أمس الجمعة، برفض استقبال طائرتين لبنانيتين في مطار العاصمة الإيرانية.وذكرت صحيفة "النهار"، أن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني كانت تعتزم إرسال طائرتين لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران.وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر في الطيران المدني اللبناني، أن الطلب بهبوط طائرتين لشركة "طيران الشرق الأوسط"، لقي رفضا إيرانيا.ووفقا للمصدر ذاته، رفضت السطات الإيرانية الإذن للبنان بهبوط طائرتين له اليوم في طهران.تأتي تلك التطورات بعدما أبلغت السلطات اللبنانية خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران.واندلعت، أمس الخميس، احتجاجات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رفضا لقرار منع طائرة إيرانية كانت تقل ركابا لبنانيين عائدين إلى لبنان من الهبوط في المطار.وتتهم إسرائيل إيران بالتخطيط لنقل ملايين الدولارات لـ"حزب الله" عبر رحلات "ماهان إير" إلى لبنان.يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنباً لأي سبب قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.
https://sarabic.ae/20250213/المئات-يقطعون-طريق-مطار-رفيق-الحريري-الدولي-احتجاجا-على-منع-هبوط-طائرة-إيرانية-في-بيروت-صور-1097763827.html
https://sarabic.ae/20250214/المعاملة-بالمثل-إيران-ترفض-استقبال-رحلتين-جويتين-من-لبنان-1097774533.html
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لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إيران ولبنان يتواصلان رسميا لأول مرة بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما

15:41 GMT 15.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت
المئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع نظيره اللبناني، يوسف رجي، اليوم السبت، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وهنأ عراقجي رجّي خلال اتصال هاتفي بينهما، على انتخابه وزيرا جديدا للخارجية اللبنانية، وتمنى له وللحكومة اللبنانية الجديدة النجاح والتوفيق، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الإيرانية.
وأضاف البيان الإيراني، أن "الجانبين أكدا على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يتماشى مع مصالح الشعبين الإيراني واللبناني وعلى أساس الاحترام المتبادل".
وتابع: "وكان من بين المحاور الأخرى التي ركز عليها اللقاء، تبادل وجهات النظر حول سبل حل مشكلة الرحلات الجوية للركاب بين البلدين، وأعرب الطرفان عن استعدادهما لإجراء مناقشات بناءة بحسن نية".
المئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
المئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت.. صور
13 فبراير, 21:06 GMT
وقامت السلطات الإيرانية، أمس الجمعة، برفض استقبال طائرتين لبنانيتين في مطار العاصمة الإيرانية.
وذكرت صحيفة "النهار"، أن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني كانت تعتزم إرسال طائرتين لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر في الطيران المدني اللبناني، أن الطلب بهبوط طائرتين لشركة "طيران الشرق الأوسط"، لقي رفضا إيرانيا.
ووفقا للمصدر ذاته، رفضت السطات الإيرانية الإذن للبنان بهبوط طائرتين له اليوم في طهران.
مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
المعاملة بالمثل... إيران ترفض استقبال رحلتين جويتين من لبنان
أمس, 11:18 GMT
تأتي تلك التطورات بعدما أبلغت السلطات اللبنانية خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران.
واندلعت، أمس الخميس، احتجاجات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رفضا لقرار منع طائرة إيرانية كانت تقل ركابا لبنانيين عائدين إلى لبنان من الهبوط في المطار.
وتتهم إسرائيل إيران بالتخطيط لنقل ملايين الدولارات لـ"حزب الله" عبر رحلات "ماهان إير" إلى لبنان.
يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنباً لأي سبب قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.
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